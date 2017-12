Cartas al editor

Siempre he querido manifestar mi gran admiración por aquel poeta excepcional que fue Andrés Sabella. Ha sido un honor encontrarlo en el sendero de mi vida, cuando realizaba mi tesis en la universidad. Debiendo encontrar un argumento a elección, siguiendo el procedimiento académico para mi término de estudios universitarios, solo quedaba nuestra tesis.

Uno de los temas propuestos era adentrarse en la poesía, siendo una propuesta creativa desafiante, el poder traspasar aquella esencia del lirismo en la gráfica buscando la identidad del norte chileno. Tarea complicada pues no éramos lectores predilectos de ese género literario, pero fue allí donde iniciamos a amarla y comprenderla (no obstante Chile es y seguirá siendo un país engendrador de grandes poetas, tales como Neruda, Mistral, Nicanor Parra, etc.) y gracias a este duende mágico de la poesía, así le gustaba llamarse a Andrés Sabella.

Apresamos dicha experiencia como un reto, así pues, hemos continuando a seguirla por sus cauces aviniendo nuestra existencia e ideando ser custodias del paisaje mismo o igualmente defensores de los derechos del individuo, ramificación de esa ansia estimativa a este extraordinario género literario, que ahonda emocionalmente sobre las introspecciones del autor escribiéndolas en alegorías de su yo y de su entorno en sí humano.

Así de esta manera conocí a don Andrés Sabella, inscrito en el partido comunista desde muy joven, con sus características facciones que delataban su origen palestino, donde la poética no englobaba su baja altura omitiéndola por su destreza intelectual para ser uno de los más importantes poetas chilenos.