Cartas al editor

A mí no me interesa la política, total, si yo no trabajo no como, me da igual quien gane, siempre va a ser lo mismo… Esa es la postura que adoptan muchos hondureños ante la actual crisis política en el país, y es que durante más de 15 días el TSE no se pronunció sobre los resultados de las elecciones del 26 de noviembre.

Dicha situación ha traído caos, incertidumbre y hasta estrés en la población hondureña, sin omitir el alza a los productos de la canasta básica, crisis que ha empañado al país de luto, en donde es evidente que, como en el 2009, la población nuevamente está polarizada y que en esta Navidad muchas actividades de la época han pasado a segundo plano, los hondureños ya no le sentirán el mismo sabor a su pollo o a los tan tradicionales tamales con todo esto que acontece, los cohetes no suenan por celebración sino por protesta, en los cielos hay más humo que luces de juegos pirotécnicos, muchos eventos importantes fueron cancelados, amigos para esta época no lo son más a causa de la política, familias divididas y una clase política que al parecer no tiene la capacidad de sentarse arreglar sus diferencias y velar por los intereses de un pueblo necesitado.

Entonces, no comprendo a esos compatriotas que independientemente de que no fueron a votar, dicen que a ellos no les interesa la política, y es que se dicen tantas cosas que los hondureños se encuentran desconcertados, las redes sociales divulgan primero las noticias que los medios de comunicación, y se prestan a su vez para difundir información mediática o que cause incertidumbre. Vemos lastimosamente que aunque el mundo ya sabe acerca del conflicto de un país que, a pesar de que es el corazón de Centroamérica, pero como somos un país pequeño, que no pertenece al primer mundo, lo que pasa en Honduras no es de tanta relevancia como el ataque en Francia o el atentado de Manchester. Hondureño, tú eres Honduras.

Fernando Erazo

Ciudadano