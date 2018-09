Daniel Ortega: "Ejército contribuyó a restablecer la paz tras protestas en Nicaragua"

MANAGUA, NICARAGUA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, exaltó este lunes a las fuerzas armadas por resguardar más de 200 puntos estratégicos durante las protestas contra su gobierno, y aseguró que ello permitió restaurar el orden en el país.



"En esta fase de terror, de terrorismo, (el ejército estuvo) resguardando más de 200 puntos estratégicos. Eso era fundamental para que luego se pudiese recuperar la normalidad" en el país, dijo Ortega durante la celebración del 39 aniversario del cuerpo militar en Managua.



El ejército "fue determinante para llegar a restablecer la paz y ponerle fin a esa espiral de violencia", agregó el presidente, en una referencia a las manifestaciones iniciadas en abril para demandar su salida del poder.



Pese a ello, los militares se mantuvieron al margen de la represión contra las protestas antigubernamentales, en las que al menos 320 personas murieron por la violenta acción de cuerpos antimotines y paramilitares.



No obstante, algunos críticos del gobierno cuestionaron al ejército por no desarmar a los grupos paramilitares que, con armas pesadas, surgieron para reprimir las protestas.



Ortega, quien ostenta el cargo de jefe supremo de las fuerzas armadas, no se refirió a los paramilitares, pero elogió el trabajo del ejército en el resguardo del país y la lucha contra el narcotráfico.



Instó además a los nicaragüenses a "seguir luchando todos juntos por la seguridad para tener estabilidad, asegurar la paz" con el fin de "retomar el camino que veníamos recorriendo" antes de las protestas.



El mandatario de 72 años anunció también que el ejército adquirirá dos corbetas holandesas para reforzar la defensa del territorio marítimo de Nicaragua.



Durante el acto fueron ascendidos 223 militares, entre ellos 25 mujeres.