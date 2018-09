Apuñalan a dos turistas estadounidenses en Ámsterdam

ÁMSTERDAM, PAÍSES BAJOS.-Dos personas heridas en un ataque con cuchillo en la principal estación de ferrocarriles de la capital holandesa son ciudadanos estadounidenses que estaban de visita en Holanda, informó el sábado el embajador norteamericano.



Entretanto la policía holandesa dijo que el atacante actuó “por motivos terroristas”, en base a las declaraciones que el mismo atacante le dio a los policías tras ser detenido.



El sospechoso fue identificado como un afgano de 19 años. La policía lo hirió a disparos el viernes inmediatamente después del ataque y lo está interrogando.



Una foto tomada por un transeúnte muestra a dos policías apuntando con sus pistolas a un hombre que yace en el piso dentro de la estación.



El embajador estadounidense, Pete Hoekstra, emitió una declaración por escrito en la que informó que funcionarios de la embajada habían estado en contacto con las víctimas o sus familias. La policía dice que tienen lesiones graves pero no mortales. Las autoridades no revelaron la identidad de las víctimas.



"Les deseamos una pronta recuperación y estamos trabajando estrechamente con la ciudad de Ámsterdam para brindarles asistencia a ellos y a sus familias", dijo Hoekstra.



Horas antes la policía de investigación de Ámsterdam había incluido el extremismo como posible móvil del apuñalamiento de las dos personas en la concurrida estación de trenes.



De acuerdo con el comunicado del Ayuntamiento, “las víctimas no fueron elegidas deliberadamente o con una razón clara”. “La investigación sigue abierta”, agregó.



No se dieron a conocer sus identidades ni la del sospechoso.

El hombre estaba siendo interrogado acerca de sus intenciones en el hospital donde fue atendido por las heridas de bala, dijo el Ayuntamiento de Ámsterdam en un comunicado.



El sospechoso tiene un permiso de residencia alemán, y la policía de Ámsterdam estaba en contacto con las autoridades de Alemania para conocer sus antecedentes, de acuerdo con el gobierno municipal.



La estación central es un punto muy concurrido en la capital holandesa, con trenes regulares que la conectan con el aeropuerto Schiphol de la ciudad. Los viernes son uno de los días más activos debido a la llegada de turistas para el fin de semana.