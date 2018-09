Texas no pagará educación a niños migrantes detenidos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Texas no usará fondos estatales para educar a los niños inmigrantes que están en detención federal, algo que el operador de una de las localidades dice perjudica a los niños y está poniendo en peligro colaboraciones con distritos escolares junto a la frontera con México.



La Agencia de Educación de Texas le dijo a un grupo de escuelas independientes que las escuelas locales que quieran servir a los estudiantes migrantes bajo custodia federal no pueden hacerlo con fondos estatales, de acuerdo con una carta obtenida por el diario Houston Chronicle.



Este mes, The Associated Press reportó que funcionarios escolares de San Benito, Texas, se pusieron en contacto con un centro de detención de migrantes y acordaron enviarle 19 maestros bilingües y otros recursos.



El pequeño distrito escolar esperaba recibir 3 millones de dólares en fondos estatales adicionales al incluir a los estudiantes detenidos en las cifras de matriculados, pero el operador privado del albergue, Southwest Key, canceló el acuerdo, lo que significa que todos los maestros tendrán que irse del albergue, dijo Salvador Cavazos, vicepresidente de servicios de educación en el grupo sin fines de lucro.



"Pienso que al final los afectados adversamente son los menores que están en los albergues”, le dijo Cavazos al Chronicle.



“Porque estamos en una asociación, hubiéramos podido proveer recursos adicionales, colaborar con instituciones de crédito, proveer calificaciones y ayudarles a recibir créditos para acudir a otras escuelas públicas”.



La ola de menores que han llegado a Estados Unidos a través de la frontera sur ha generado preguntas de cuál papel _si es que alguno_ deben tener los estados en educarles. En una declaración, los funcionarios de Texas dijeron que es responsabilidad del gobierno federal.



El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) requiere que todos los niños en edad escolar en los albergues de detención sean evaluados dentro de los tres días de su llegada para determinar sus necesidades educativas, que reciban seis horas de instrucción estructurada entre semana y servicios especiales de educación si son elegibles.