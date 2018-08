Trump advierte sobre "cambios violentos" si pierde elecciones de medio mandato

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente estadounidense Donald Trump afirmó ante personalidades evangélicas que los demócratas van a proceder "rápido y de manera violenta" a realizar cambios si los republicanos pierden el control del Congreso en las elecciones de noviembre, según reportó el New York Times.



Durante su encuentro con pastores en la Casa Blanca la noche del lunes, Trump advirtió que su programa conservador estaba en juego si su partido perdía los comicios de medio mandato, según una grabación proporcionada al periódico por una personas que asistió a esa cita.



Los demócratas "van a anular todo lo que hicimos y lo harán rápido y de manera violenta", dijo el mandatario. "Inmediatamente pondrán fin a todo", añadió.



El New York Times indicó que los periodistas habían sido autorizados la noche del lunes a escuchar breves intervenciones de Trump ante los pastores y que él había hablado de aborto, libertad religiosa y sobre el desempleo entre los jóvenes.



Pero después que los periodistas se retiraron de la sala, Trump cambio de tema, y habló sobre los medios que tenían los evangelistas para ayudar a los republicanos a ganar las elecciones de noviembre, según el periódico.



"Les pido que salgan y se aseguren que toda su gente vote", dijo Trump.



"Porque si ellos no votan vamos a tener dos años horribles (hasta la presidencia del 2020, ndlr) y vamos a pasar, francamente, por un periodo muy duro. Están a solo una elección de perder todo lo que tienen", añadió.



La Casa Blanca no había reaccionado aún frente a estas informaciones, difundidas entre la noche del martes al miércoles.



Esta no es la primera vez que Trump advierte sobre violencia si las cosas no salen como él espera.



Durante la campaña electoral de 2016, señaló que probablemente sus partidarios reaccionarían "con disturbios" si él no obtenía la nominación republicana.