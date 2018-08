Estados Unidos en alerta por récord de infecciones de transmisión sexual

Las infecciones pueden curarse fácilmente con antibióticos, pero la mayoría de las personas ignoran que han sido contaminadas y no se tratan. Foto cortesía

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El año 2017 marcó un récord en cuanto a las infecciones de transmisión sexual (ITS) en Estados Unidos, según dijeron las autoridades de salud este martes, que se alertaron por su aumento, especialmente entre hombres.



Con 2,3 millones de infecciones por gonococo, clamidia y casos de sífilis, el año 2017 marca el cuarto año consecutivo de alza de las ITS, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).



El número de infectados de gonorrea (causada por la bacteria gonococo) aumentó 67% de 2013 a 2017, y casi se duplicó entre los hombres.



En el caso de sífilis, el aumento fue aún mayor y afecta a 70% de los hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres.



La clamidia sigue siendo la infección más expandida, con 1,7 millones de casos en 2017. Cerca de la mitad de los casos implica a mujeres de entre 15 y 24 años.



"Estamos retrocediendo", advirtió Jonathan Mermin, director del CDC para el VIH/Sida, hepatitis virales y las IST.



Las tres infecciones pueden curarse fácilmente con antibióticos, pero la mayoría de las personas ignoran que han sido contaminadas y no se tratan, lo que puede provocar consecuencias graves, como la infertilidad.