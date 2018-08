Político guatemalteco ligado a Odebrecht pide ser deportado de Estados Unidos

CIDUAD DE GUATEMALA, GUATEMALA. -El excandidato presidencial guatemalteco Manuel Baldizón anunció este lunes que desistió de buscar asilo político en Estados Unidos y solicitó ser deportado a Guatemala para enfrentar un proceso penal por su vinculación con una trama de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.



Baldizón, detenido desde enero en Estados Unidos, dijo en una carta publicada en la prensa local que retiró una apelación contra una orden de deportación que un juez de Miami emitió en julio pasado, con lo cual "prescinde" de la solicitud de asilo.



"Dicha moción (apelación de su deportación) me habilitaba el poder seguir con mi proceso de petición de asilo político en Estados Unidos, sin embargo, decidí prescindir de la misma para poder comparecer ante la justicia guatemalteca y aclarar mi situación jurídica", señaló Baldizón, un magnate y abogado de 48 años.



El político fue detenido en Estados Unidos en enero pasado cuando intentó ingresar ilegalmente a ese país, poco antes de que se le vinculara con el caso Odebrecht.



Según la fiscalía guatemalteca, la firma brasileña habría pagado 17,9 millones de dólares en sobornos para la construcción de una carretera en el sur de Guatemala y la financiación de la campaña presidencial de Baldizón en 2015.



Odebrecht habría dado a Baldizón 1,3 millones de dólares, la mayoría para su campaña, de acuerdo con la investigación apoyada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente adscrito a la ONU.



"Quedo a la espera de ser enviado a mi querida Guatemala, a raíz de una deportación voluntaria solicitada por mí", señaló Baldizón en su carta.



Agregó que cometió "errores" pero no de delitos y aseguró que no se esconderá ni dará a la fuga "por nada del mundo".



En 2011, Baldizón perdió las elecciones en segunda vuelta con el general Otto Pérez, quien se encuentra en prisión a la espera de que se inicie el juicio por encabezar supuestamente una red de defraudación fiscal.



En los comicios de 2015 quedó en tercer lugar, en un proceso ganado en balotaje por el actual mandatario, Jimmy Morales.