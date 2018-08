Con dinero de campaña política, congresista de Estados Unidos habría llevado hasta su conejo de vacaciones

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un congresista republicano de Estados Unidos y su esposa negaron el jueves haber destinado 250 mil dólares de fondos de campaña a gastos como tragos de tequila y un pasaje de avión para su mascota, un conejo.



Duncan y Margaret Hunter fueron imputados en una corte de San Diego por malversación de fondos.



Los gastos incluyen también vacaciones familiares en Hawái e Italia, trabajos odontológicos y entradas de teatro.



"Vergüenza, vergüenza", gritaron manifestantes este jueves al salir de la corte, donde se fijó una fianza de 15.000 dólares para el congresista republicano y 10.000 para su mujer.



Hunter, un exmilitar que representa a buena parte del este de San Diego, dice que el caso en su contra tiene motivaciones políticas y, al igual el presidente Donald Trump cuando habla de la investigación del fiscal especial Mueller, denuncia una "cacería de brujas".



"El congresista ha enfrentado batallas más difíciles que esta, en Irak y Afganistán", dijo su abogado, Gregory Vega. "Haremos todo para representarlo" el 4 de septiembre, cuando debe volver a corte.



Un gran jurado federal -un cuerpo judicial colegiado que decide si hay evidencias para abrir un juicio- imputó el martes a la pareja con los cargos de conspiración para delinquir, fraude electrónico, falsificación de registros y uso prohibido de contribuciones de campaña.



La fiscalía sostiene que los Hunters -que defienden su inocencia- usaron entre 2009 y 2016 fondos de campaña para "gastos personales que no podían costearse de otra manera".



El conejo como mascota y la tequila se mencionan entre las evidencias, que detalla otros numerosos gastos, desde matrículas escolares, partidas de golf y videojuegos, hasta cafés y comidas muy caras.



El congresista, electo en 2008 luego de que su padre no optara a la reelección, representa un sólido distrito conservador, pero los demócratas espera que el juicio les brinde una oportunidad en las elecciones de noviembre.



Según la ley de California, Hunter no puede ser retirado de la votación.



El jefe de la cámara de Representantes, Paul Ryan, dijo que los cargos contra Hunter era "profundamente serios" y lo quitó de los comités a los que pertenecía.



La imputación se conoció un día después de que dos colaboradores cercanos de Trump, su ex jefe de campaña y uno de sus exabogados, fueron condenados por varios crímenes.