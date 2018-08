Ministra de Nueva Zelanda da a luz a un niño luego ir al hospital en bicicleta

WELLINGTON, NUEVA ZELANDA.- Una ministra del gobierno de Nueva Zelanda, que fue al hospital en bicicleta para dar a luz a su primer hijo, tuvo un niño sano, informó este miércoles su oficina.



La ministra de la Mujer, Julie Anne Genter, una parlamentaria ecologista y entusiasta ciclista, optó el domingo por ir pedaleando por un kilómetro desde su casa hasta el Auckland City Hospital para que le indujeran el parto en la semana 42 de embarazo.



Su acción, calificada como un gesto coherente con su forma de vida y propuestas políticas, fue reseñada en medios de comunicación internacionales y generó respuestas positivas en las redes sociales.



"¡Qué bebé!", tuiteó a la estrella de Hollywood Kristin Bell, mientras que otros la describieron como "una dama dura".



Genter dijo el domingo que su automóvil era demasiado pequeño para acomodar al "equipo de apoyo" y que por otro lado el paseo en bicicleta la ponía "en el mejor humor posible".



Tras inducirle el parto, la ministra dio a luz el martes en la tarde. "Estamos muy contentos de anunciar la llegada de nuestro hijo que pesó casi 4.3 kg", publicó la madre primeriza en las redes sociales.



"Esperamos mucho tiempo para que comenzara el trabajo de parto, pero cuando llegó fue corto e intenso", agregó.





Genter tiene previsto tomarse tres meses de licencia maternal.



La Primera Ministra Jacinda Ardern, que se reintegró el mes pasado de su postnatal tras dar a luz a su hija Neve, no tardó en felicitar a su colega, miembro del gabinete.



"Me alegra saber de la llegada de una nueva incorporación al grupo de juego parlamentario. Espero que disfrutes de estos primeros días muy especiales", escribió en Twitter.



La carismática Ardern fue la segunda dirigente en dar a luz mientras ocupa el máximo puesto de Gobierno después de la primera ministra de Pakistán, Benazir Bhutto, en 1990.

