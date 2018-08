Fuerte sismo de magnitud 7,3 provoca pánico en Venezuela

CARACAS, VENEZUELA.- Un prolongado sismo, de magnitud 7,3 según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y 6,3 de acuerdo con los sismógrafos locales, sacudió la tarde del martes a Venezuela causando pánico sin que hasta ahora se reporten víctimas ni grandes daños.



El temblor, que se sintió en la mayor parte del país, ocurrió en horas de la tarde, cuando miles de personas salían de sus trabajos y se dirigían a sus viviendas.



En Caracas el movimiento, que duró varios segundos, muchos edificios de oficinas y residenciales fueron evacuados, por temor a un incidente mayor y a las réplicas. La gente se apostaba en las calles y en lugares abiertos.



"Los cuadros se bamboleaban, los vidrios de las ventanas crujían. Yo bajé las escaleras y todos los apartamentos de los diez pisos de mi edificio tenían las puertas abiertas. Nos agrupamos abajo. Vi a una señora pelirroja, pálida del susto, llorando y con su celular en la mano", declaró a la AFP José Oviedo, vecino de Los Palos Grandes, este de Caracas.



Casi todos intentaban hacer llamadas desde sus teléfonos móviles, pero las líneas colapsaron durante unos minutos. Las personas se apartaban todo lo que podían de los edificios y algunas se abrazaban llorando.



El temblor tuvo su epicentro 19 km al sureste de Yaguaraparo (estado Sucre), a unos 400 km al este de Caracas, y ocurrió a una profundidad de 0,1 km, según la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS).



El USGS, que calculó una profundidad muy diferente de 123 km, descartó alerta de tsunami.



"Fue sentido en varios estados del país (...) A esta hora no se presenta ninguna víctima. Estamos haciendo la evaluación de daños", anunció el ministro del Interior, general Néstor Reverol.



Imágenes captadas por la AFP muestran a una emblemática torre abandonada del centro de Caracas con una leve inclinación en la cima. Fotos difundidas por medios de comunicación locales y en las redes sociales mostraron paredes agrietadas en edificios en Puerto Ordaz (sur) y en Caracas.



Llamado a la tranquilidad

En la zona del epicentro, el gobernador oficialista Edwin Rojas reportó una "situación de calma". "Teníamos años que no sentíamos una afectación sísmica de este nivel. Gracias a Dios y a Cristo bendito no tenemos ninguna víctima", declaró en la televisión gubernamental.



"No caigamos en el psicoterror que pudieran generar notas de voz o redes sociales sobre un tsunami. Buscan pescar en río revuelto y alarmar a la población. Los hospitales sin ninguna novedad", agregó Rojas.



Las redes sociales se inundaron con mensajes de alarma, especialmente de habitantes de la Gran Caracas, poco habituados a este tipo de fenómenos. En esa zona, que comprende la capital y su periferia, viven unas cuatro millones de personas.



"Hacemos un llamado a la tranquilidad. Tenemos activados todo el equipo de evaluación de riesgos", manifestó el ministro, en comparecencia ante la televisión oficial.



Eduardo Zambrano, 30 años, habitante de Caracas y quien vive en un piso 11, bajó muy asustado con su perro por las escaleras. "Tembló feo todo el edificio se movía. Muchos bajaron en pijama", aseguró a la AFP.



"Estaba en el banco cuando pasó. Los trabajadores se dieron cuenta de que estaba temblando y los vidrios empezaron a moverse y las mesas y las sillas. Nos mandaron a salir a todos. Algunos no querían salir porque estaban en la cola para tratar de sacar efectivo (que escasea en Venezuela)", dijo a la AFP Dorothy Villalobos.



José Naveda, de 35 años, habitante de Tucupita, estado Delta Amacuro (este), contó que se sintió "muy fuerte". "La gente salió corriendo hacia la calle, muchos se quedaron afuera. En algunas partes se fue la luz", declaró a AFP por teléfono.



Los dos últimos sismos más fuertes fueron registrados el 29 de julio de 1967, de magnitud 6,7 en Caracas, con más de 200 muertos, y el 9 de julio de 1997 de 7,0 en Cariaco (Sucre), que dejó 73 fallecidos.