Estados Unidos expulsa a un alemán acusado de complicidad en asesinato de 7 mil judíos

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El gobierno del presidente Donal Trump expulsó de los Estados Unidos en las últimas horas a un cuidadano alemán, quien fue acusado de complicidad en el asesinato de 7 mil judíos durante la II Guerra Mundial.

El hombre fue identificado como Jakiv Palij, quien sirvió como guardia voluntario en un campo de concentración nazi.

Palij había vivido en los Estados Unidos desde hace 13 años y su proceso de deportación comenzó en el 2005, según el portal digital de Panamá América.com.pa



La Casa Blanca afirmó a través de un comunicado que "Palij mintió acerca de haber sido un nazi y permaneció en Estados Unidos durante más de una década. La deportación de Palij envía un fuerte mensaje: EE.UU. no tolerará a aquellos que ayudaron en los crímenes nazis y otras violaciones de derechos humanos, no encontrarán refugio seguro en territorio estadounidense".



La portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Heather Ann Nauert, publicó en su cuenta oficial de twitter que "el 20 de agosto, Jakiv Palij, que sirvió como guardia armada en el campo de trabajo esclavo de Trawniki para judíos en la Polonia ocupada por los nazis, fue expulsado de los Estados Unidos. Agradecemos a #Germany por volver a admitirlo".

El cuidadano alemán sobrevivía con la ayuda social de algunas personas del distrito de Queens en el estado de Nueva York.

Cabe mencionar que, el gobierno de Donald Trump no juzgó al alemán Jakiv Palij en su país debido a que los delitos por los cuales fue señalado se cometieron fuera del territorio estadounidense durante la II Guerra Mundial en el campo de concentración nazi de Trawniki, entonces en territorio de la Polonia ocupada.







