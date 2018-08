Imputan a hombre en EEUU por homicidio de sus dos hijas y esposa embarazada

LOS ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de 33 años fue imputado en Estados Unidos del homicidio de su esposa embarazada y dos hijas de tres y cuatro años.



Chris Watts fue arrestado hace cinco días y este martes escuchó en una corte de Greeley, Colorado, los tres cargos de homicidio calificado y dos cargos de homicidio de niño menor de 12 años que le imputan, además del de manipulación de cuerpos y terminar ilegalmente un embarazo.



"Sí señor", respondió Pratt al juez Marcelo Kopcow al preguntarle si entendía los cargos que se le imputaban.



El acusado aseguró después que fue su esposa, Shanann Watts, de 34, quien el pasado lunes 13 estranguló a Celeste (3) y Bella (4) luego que él le dijo que quería separarse. En un ataque de ira, al ver lo que había hecho, la mató.



"Colocó los cuerpos en el asiento trasero de su camioneta de trabajo y los llevó al terreno de una empresa petrolera", según indicó su declaración jurada.



Su esposa, que tenía 15 semanas de embarazo, fue encontrada en una fosa profunda en una compañía petrolera, mientras que los cuerpos de las niñas estaban en tanques cercanos.



La fiscalía tendrá 63 días para decidir si pedirán la pena de muerte para el acusado. Si no, Watts encara cadena perpetua si es condenado en cualquiera de los cargos de homicidio.



El acusado aún no respondió cómo se declaraba a los cargos y volverá a la corte el 19 de noviembre.



Watts, que vivía con su familia en Frederick, una pequeña ciudad a unos 50 km al norte de Denver, fue arrestado la semana pasada, según documentos legales difundidos el martes de noche.



Los documentos entregados en la corte mostraron que la pareja tenía problemas financieros y se declararon en bancarrota en 2015. Los investigadores dijeron que, después de negarlo, Watts admitió que tenía un amorío con una compañera de trabajo.



Una amiga había dejado a Shanann Watts en su casa tras un viaje de trabajo a Arizona en la madrugada. Fue allí cuando el acusado le habló de separación en lo que comenzó, según la confesión, como "una conversación cívica" en la que "no estaban discutiendo pero sí muy emotivos".



Watts dijo que vio a Bella "tumbada" en su cama con tono azul y vio, a través de un monitor de bebé, a su esposa estrangulando a Celeste.



Entró en un estado de "ira" y la estranguló.



Shanann fue reportada perdida cuando no asistió a una cita médica la mañana siguiente y Watts llegó a pedir en la televisión local por el regreso de su familia.



"Solo espero que esté en un lugar seguro", dijo el miércoles de la semana pasada, antes de su arresto.