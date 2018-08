La extraña invitación de Evo Morales a Antonio Banderas

LA PAZ, BOLIVIA.- El presidente boliviano, Evo Morales, invitó este lunes al actor y director español Antonio Banderas a visitar el salar de Uyuni, el mayor desierto salino del mundo, y el Carnaval de Oruro, los destinos turísticos más importantes de Bolivia.



Morales hizo la invitación pública luego de que Banderas compartiera en Madrid con folcloristas bolivianos.





Hermano @antoniobanderas, qué alegría que haya admirado la cultura boliviana y compartido con nuestra comunidad en #España. Sería grato recibirlo para que disfrute nuestro Carnaval y otros atractivos turísticos como el #SalarDeUyuni. #Bolivia le espera con los brazos abiertos. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) 20 de agosto de 2018



Disfrutando del día de #Bolivia en Madrid en honor a la virgen de #Urkupiña

¡Espectacular desfile!

¡Abrazos a mis hermanos bolivianos!



Enjoying the Day of Bolivia in Madrid in honor of the Urkupiña Virgin. pic.twitter.com/anzTyaHgdf — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 19 de agosto de 2018





En años recientes, Morales recibió a diversos artistas de cine, entre estos el actor estadounidense Edward Norton, que en 2016 participó de un ritual indígena en el Palacio Quemado. Un año antes llegó al Carnaval de Oruro, un fastuoso desfile folclórico, el británico Jude Law.



El año pasado, fue entrevistado sobre su vida por el actor estadounidense Morgan Freeman.



Morales batió la semana pasada el récord de mayor permanencia en el poder de un mandatario boliviano con 12 años, 6 meses y 23 días de administración seguida.



Morales concluirá su tercer mandato el 22 de enero de 2020, pero pretende pugnar el próximo año por un cuarto periodo sucesivo hasta 2025, en medio de una fuerte oposición.