John Bolton llega a Israel para coordinar posturas sobre Siria e Irán

JERUSALÉN.- El consejero de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos Donald Trump, John Bolton, llegó este domingo a Israel para mantener conversaciones sobre Irán, Siria y la Franja de Gaza.



Bolton afirmó en su cuenta en Twitter que estaba "impaciente por reunirse con el primer ministro (Benjamin) Netanyahu y otros responsables para iniciar conversaciones bilaterales sobre una serie de temas relativos a la seguridad nacional".



Israel y la Casa Blanca comparten las mismas preocupaciones sobre Irán y su implicación en Siria, donde Teherán apoya al presidente Bashar al Asad, también aliado de Rusia.



Irán es considerado como el enemigo número uno de Israel.



Durante su gira, Bolton también viajará a Ucrania y a Ginebra, donde se reunirá con el secretario general del Consejo de seguridad ruso, Nikolai Patrushev.

