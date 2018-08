Sismo de magnitud 6.3 sacude la isla indonesia de Lombok

LOMBOK, INDONESIA.- Un sismo de magnitud 6.3 sacudió este domingo la isla indonesia de Lombok, semanas después de otro sismo que mató a más de 460 personas, anunció el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).



El epicentro se localizó al sudoeste de la localidad de Belanting, indicó el USGS, a una profundidad de 7 kilómetros. Los habitantes afirmaron que el temblor se sintió con fuerza en el este de la isla.



Este temblor fue sin embargo menos fuerte que el del pasado 5 de agosto, y de momento no se informó de victimas.



"El sismo provocó pánico en algunas personas, que huyeron de sus casas" declaró a la cadena Metro TV Sutopo Purwo Nugroho, portavoz de la agencia nacional de gestión de catástrofes.



"No se nos ha informado de víctimas o de daños (importantes), pero la gente está traumatizada", agregó.



Sin embargo se produjeron deslaves en un parque nacional donde centenares de personas habían quedado atrapadas a fines de julio, durante otro sismo. Desde entonces el parque está cerrado al público.



"Estaba conduciendo para entregar ayuda a los evacuados cuando vi que los postes de electricidad se movían. Me di cuenta que era un sismo", dijo a la AFP Agus Salim, un habitante.



"La gente comenzó a gritar y a correr en la calle", agregó.



El temblor se sintió también en Mataram, la capital de la isla y en la vecina isla turística de Bali.



El 5 de agosto, un sismo de magnitud 6,9 destruyo miles de viviendas y otros edificios en Lombok.



"Todo el mundo salió corriendo. La gente se congrega en los campos, completamente al aire libre, está aterrorizada" declaró Endri Susanto, un habitante de Mataram.



"Todo el mundo está traumatizado por los precedentes sismos, porque las réplicas no parece que vayan a acabar alguna vez", agrega.



Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas e islotes, se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.