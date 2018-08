Así reaccionó el mundo ante la muerte de Kofi Annan, exsecretario general de la ONU

GINEBRA, SUIZA.- La muerte del ex secretario general de la ONU y premio Nobel de la Paz, Kofi Annan, suscitó este sábado innumerables reacciones y tributos en todo el mundo. Estos fueron algunos de ellos:



Naciones Unidas

El secretario general de la ONU Antonio Guterres expresó su tristeza por la muerte de su predecesor al frente de Naciones Unidas, calificándolo de "fuerza que guiaba hacia el bien".



"De muchas maneras, Kofi Annan encarnaba a las Naciones Unidas. Salió de sus propias filas para dirigir a la organización hacia un nuevo milenio, con dignidad y una determinación inigualables", afirmó.



Ghana

El presidente de Ghana -país natal de Annan-, Nana Akufo-Addo, declaró una semana de duelo desde el lunes en homenaje a uno de "nuestros más ilustres compatriotas".



Unión Europea

El presidente de la Comisión europea Jean-Claude Juncker afirmó que "el mayor reconocimiento que podemos hacer a Kofi Annan es preservar su legado y su espíritu".



"Dedicó su vida a hacer del mundo un lugar más pacifico y unido" aseguró Juncker.



Rusia

El presidente ruso Vladimir Putin afirmó que Annan "estará siempre en el corazón de los rusos".



"He admirado siempre su sabiduría y valentía (...) en momentos críticos. Su recuerdo estará siempre en el corazón de los rusos", dijo Putin, citado en un comunicado del Kremlin.

Kofi Annan falleció esta mañana. Tuve el honor de conocer y tratar a este gran hombre. Descanse en paz una de las personas que mejor han servido a la humanidad desde las @ONU_es. Fue además incesante promotor de oportunidades para que su querida África pueda escapar de la pobreza https://t.co/4bPqpXcudi — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) 18 de agosto de 2018

España

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, tuiteó: "Hoy perdemos a un gran humanista. Nos deja Kofi Annan (...), pero nos queda su legado para seguir trabajando a favor de la paz, la seguridad y para reforzar la defensa de los Derechos Humanos"



Francia

En un tuit, el presidente francés Emmanuel Macron afirma que "Francia le rinde homenaje". "No olvidaremos jamás su mirada tranquila y resuelta, ni la fuerza de sus combates".



Alemania

En un comunicado, la canciller alemana Angela Merkel afirma: "Me entristece la noticia de la muerte de Kofi Annan. Era un hombre de Estado excepcional al servicio de la comunidad mundial".



Sudáfrica

El presidente Cyril Ramaphosa calificó a Annan como "gran líder y diplomático extraordinario", quien ayudó a la causa de África en el seno de la ONU y "enarboló la bandera de la paz" en todo el mundo.



The Elders

El grupo de los Elders (término inglés que significa los "mayores" o "ancianos" pero también los "sabios"), cofundado por Annan y Nelson Mandela, entre otros, para promover la paz y los derechos humanos, afirmó que el exsecretario general de la ONU tuvo "una voz de gran autoridad y sabiduría, en público y en privado".



Entre los Elders, además del expresidente estadounidense Jimmy Carter, figuran también los expresidentes brasileño Fernando H. Cardoso, mexicano Ernesto Zedillo y chileno Ricardo Lagos.