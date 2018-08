Sismo de magnitud 6,0 remece el sur de Costa Rica  

SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Un sismo de magnitud 6,0 sacudió este viernes el sur de Costa Rica, cerca de la frontera con Panamá, sin que se informe hasta el momento de víctimas ni daños, excepto por la caída de artículos de los anaqueles en algunas tiendas y la interrupción del suministro de electricidad en algunos lugares.



El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS por sus siglas en inglés) dijo que el temblor se registró las 5:22 de la tarde, hora local, a una profundidad de 19 kilómetros (12 millas), con epicentro a 19 kilómetros al norte de la ciudad de Golfito.



Ellery Quesada, periodista del Canal 9 en la localidad de Palmar Norte, próxima al epicentro, dijo a The Associated Press que el movimiento telúrico se sintió con fuerza en la región.



“Tenemos reportes de que en Puerto Jiménez se fue la electricidad y se cayeron algunos postes del tendido eléctrico”, dijo Quesada por teléfono a la AP, y agregó que se han sentido réplicas en los últimos minutos.



El USGS registró al menos una réplica de magnitud 4,6. Previamente había calculado la intensidad en 4,9.



Diversas fotografías publicadas en redes sociales mostraban botellas de vino quebradas y otros productos tirados en los pisos de tiendas en Palmar Norte.



El Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis de Costa Rica descartó emitir una alerta.



En Panamá, las autoridades de protección civil dijeron en Twitter que el sismo se sintió con fuerza en las provincias fronterizas de Chiriquí y Bocas del Toro sin que se informara de daños hasta el momento.



Según la prensa panameña, el temblor se sintió en un estadio en el que se disputaba un partido de campeonato de béisbol juvenil en la ciudad de David, pero el encuentro no fue suspendido.