Satanistas piden retirar estatua de Diez Mandamientos y develan su propio ídolo 

LITTLE ROCK, ESTADOS UNIDOS.-El Templo Satánico colocó temporalmente una estatua de bronce de Baphomet, una criatura con cabeza de cabra y alas, junto al Capitolio del estado de Arkansas durante una protesta para demandar la retirada del monumento de los Diez Mandamientos ya instalado allí.



Unos 150 satanistas, ateos y cristianos asistieron al acto en defensa de la Primera Enmienda de la Constitución, que garantiza la libertad de religión. El Templo Satánico dice que el monumento de los Diez Mandamientos viola la enmienda y que la instalación de su estatua de Bahomet que muestra al ídolo del siglo XIV sentado y acompañado por niños sonrientes demostraría tolerancia religiosa.



"Si vas a tener un monumento religioso entonces (el sitio) debe estar abierto a otros y si no estás de acuerdo entonces no debemos tener ninguno”, dijo la cofundadora de Satanic Arkansas, Ivy Forrester, organizadora del acto.



La estatua de Baphomet no puede ser colocada allí bajo una ley estatal del 2017 que requiere patrocinio de la legislatura para la aprobación de cualquier monumento. El grupo satanista sacó su estatua más adelante el jueves.

El monumento de los Diez Mandamientos en el Capitolio de Arkansas fue patrocinado por el senador republicano Jason Rapert e instalado en el 2017. Menos de media hora después de su instalación, un hombre embistió con su auto contra el monumento, destrozándolo. El mismo hombre destruyó también el monumento de los Diez Mandamientos en las afueras del Capitolio de Oklahoma.



El Templo Satánico concluyó su campaña para instalar a Baphomet allí luego que la Corte Suprema de Oklahoma falló que el monumento de los Diez Mandamientos era inconstitucional y el monumento fue retirado.



Rapert dijo en una declaración en la internet que él respeta los derechos de libertad religiosa de los manifestantes, pero los llamo “extremistas” y dijo que “se congelará el infierno antes de que se nos obligue a instalar permanentemente una estatua ofensiva en los terrenos del Capitolio”.



Hubo una considerable presencia policial en la protesta, que fue pacífica. Un pequeñlo gruopo de contra manifestantes con carteles con versículos de la Biblia, se colocaron cerca, cantando himnos cristianos.