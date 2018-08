Donald Trump pide "dureza" contra los "animales" del ataque en Londres

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una acción dura contra los "animales" que están detrás del supuesto ataque terrorista a las afueras del Parlamento británico.



"Otro ataque terrorista en Londres... estos animales están locos y deben ser tratados con dureza y fuerza!", tuiteó Trump después de que un coche chocara contra la barrera del Parlamento e hiriera a varios transeúntes.

Another terrorist attack in London...These animals are crazy and must be dealt with through toughness and strength!