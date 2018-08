Nueve muertos en el incendio de un hospital en Taiwán

TAIPÉI, REPÚBLICA DE CHINA (TAIWÁN).- Nueve personas fallecieron y otras 15 resultaron heridas el lunes por la mañana en un incendio en una unidad de un hospital de Taiwán que albergaba enfermos en fase terminal, anunciaron los bomberos.



Las 36 personas -entre ellos algunos miembros del personal del centro- que se hallaban en la unidad situada en el séptimo piso de este hospital de Nuevo Taipéi fueron evacuadas. Dieciséis sufrieron un paro cardíaco, siete de las cuales pudieron ser reanimadas.



El jefe de los bomberos de Nuevo Taipéi, Huang Te-ching, señaló que se estaba investigando el origen del incendio pero desmintió la información según la cual el sistema automático de extinción de incendios no habría funcionado correctamente.



"El sistema funcionaba pero está alejado del lugar donde comenzó el fuego, lo que hizo que el fuego no se apagara de inmediato", dijo a los periodistas.



Imágenes de las cámaras de vigilancia difundidas por medios locales mostraron a empleados precipitándose a los pasillos y evacuando pacientes en brazos o sillas de rueda.



Once de los heridos se hallan en un estado grave.



La prensa local informó, citando a familiares de los pacientes, que estos habían oído una deflagración y sospechaban que el incendio hubiese sido causado por la explosión de una botella de oxígeno.



"Determinaremos la causa del incidente para impedir que se vuelva a producir una situación similar", declaró el primer ministro William Lai.