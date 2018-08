Bolivia regulará el uso de drones civiles

LA PAZ, BOLIVIA.- El gobierno boliviano regulará el uso de drones civiles tras los recientes incidentes registrados en un desfile militar en Caracas y en la casa de verano del presidente francés Emmanuel Macron, se anunció oficialmente este domingo.



"Vamos a debatir en el equipo político, en el gabinete, cómo evitamos esta clase de tecnología que atenta al ser humano", anunció el presidente boliviano Evo Morales a los medios estatales.



El mandatario confesó que hasta ahora se mostró escéptico sobre este tema, a pesar de las advertencias que recibió de los gobernantes cubanos, sus aliados.



Reveló que el año pasado, durante los actos de recordación del 50 aniversario del asesinato del guerrillero argentino-cubano, Ernesto "Che" Guevara, en Vallegrande (sudeste), un vicepresidente cubano le alertó sobre la presencia de drones civiles que tomaban imágenes del acto oficial.



"Yo no creía, ahora me estoy dando cuenta. ¡¡Gravísimo!!", comentó Morales.



El domingo pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció un intento de "atentado" con ayuda de drones, durante un desfile militar, en el que resultaron heridos siete soldados, según las autoridades.



El "ataque", reivindicado por el autodefinido Movimiento Nacional Soldados de Franelas, fue cometido con la ayuda de dos drones cargados con un kilogramo de C4, un potente explosivo militar, según Caracas.



El lunes, un dron fue localizado cerca del fuerte de Brégançon, en el sureste de Francia, donde veranean el presidente Emmanuel Macron y su esposa. El aparato cayó al agua después de haber sido neutralizado por interferencia de ondas y no causó heridos.



Tiempo atrás, las autoridades bolivianas habían expresado su preocupación por la presencia de drones civiles en las cercanías de la residencia presidencial de Morales.