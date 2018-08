Capturan a sospechoso de tiroteo que dejó cuatro muertos en Fredericton, Canadá

MONTREAL, CANADÁ.- Un sospechoso fue arrestado este viernes poco después de registrarse un tiroteo que dejó al menos cuatro muertos en la ciudad canadiense de Fredericton, en el este de Canadá, informó la policía local.



El barrio de Brookside, en el centro de la ciudad, ha sido rodeado y "la investigación continúa", indicó la policía en su cuenta de Twitter.

La Policia de la ciudad de Fredericton informó a través de su perfil oficial en Twitter la captura del presunto responsable.



"En este momento podemos confirmar que tenemos un sospechoso en custodia. La policía sigue teniendo la zona Brookside contenida en el futuro previsible mientras la investigación está en curso. Por favor, continúe evitando el área y síganos en los hechos".

