Fallecen tres personas atropelladas por un tren en Londres

LONDRES, INGLATERRA

Tres personas murieron atropelladas por un tren en el sur de Londres durante la noche, anunció el lunes la policía de transportes (BTP), y un medio británico avanzó que podría tratarse de dibujantes de grafitis.



Según la agencia de prensa británica PA, se hallaron botes de aerosoles cerca de los cuerpos descubiertos este lunes por la mañana en Loughborough Junction.



Según el vespertino Evening Standard, las víctimas tendrían unos 20 años. "No paramos de perseguir a los muchachos que pintan grafitis en las vías. Espero que no sea eso, sería demasiado horrible", explicó al diario Jason, un guardia de seguridad de un edificio vecino.



Los cadáveres no habían sido todavía identificados, según la BTP (British Transport Police), que de momento describió las razones de la muerte como "inexplicadas".



"Mi equipo trabaja duro para entender qué pudo pasar y cómo perdieron la vida esas tres personas", dijo el detective en jefe de la BTP Gary Richardson.



Los cuerpos fueron hallados temprano por la mañana y el atropello pudo producirse durante la noche, cuando circulan sólo trenes de mercancías.

