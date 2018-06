Presidente electo de Colombia, Iván Duque, anuncia "correcciones" a pacto de paz con FARC

BOGOTÁ, COLOMBIA

El presidente electo de Colombia, el derechista Iván Duque, anunció este domingo que realizará "correcciones" al histórico acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la guerrilla FARC.



"Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, tendrá correcciones para que las víctimas sean el centro del proceso para garantizar verdad, justicia y reparación", dijo el mandatario electo en su primer discurso tras la victoria de este domingo en un balotaje ante el exguerrillero Gustavo Petro.



El candidato del partido Centro Democrático, delfín del exmandatario Álvaro Uribe, no ahondó con detalle en los cambios que realizará al pacto de 2016 con la otrora guerrilla comunista y que el año pasado evitó 3.000 muertes.



Aunque aseguró que cumplirá el "sueño" a las bases guerrilleras de desmovilizarse y de reincorporarse a la sociedad civil tras un conflicto armado de medio siglo en el que también han participado agentes estatales y paramilitares de ultraderecha.



"No existen en mi mente ni en mi corazón represalias, se trata de mirar hacia el futuro por el bien de todos los colombianos", agregó Duque.



Durante la campaña, el mandatario electo aseguró que quiere que los jefes rebeldes culpables de delitos atroces paguen un mínimo de cárcel y no ocupen ninguno de los diez escaños parlamentarios reservados a la FARC.



Los exguerrilleros ya dejaron las armas y participaron en las legislativas de marzo, con un resultado marginal del 0,5% de los votos aunque con la representación en el Congreso asegurada por el pacto.



Pero aún faltan por concretar aspectos claves del acuerdo como la verdad y reparación para millones de víctimas y reformas rurales que pretenden evitar nuevos conflictos.



Llamado a la "sensatez"

El ahora partido FARC, en tanto, hizo un llamado a la "sensatez" del mandatario electo y le pidió una reunión "para exponer sus puntos de vista" sobre la implementación de lo convenido.



"Lo que el país demanda es una paz integral, que nos conduzca a la esperada reconciliación (...) Burlar ese propósito no puede ser plan de gobierno", advirtió en un boletín.



La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) aseguró que la victoria de Duque no puede interpretarse "como una patente" para "burlar los compromisos adquiridos por el Estado".



Hacerlo "lo único que logrará será llevar a la nación a un nuevo ciclo de múltiples violencias", agregó el boletín.



Los excomandantes guerrilleros han dicho en varias ocasiones que no regresarán a la guerra.



A los 41 años, Duque se convirtió en el mandatario electo más joven y más votado en la historia moderna de Colombia con 10,3 millones de apoyos.



El hombre de confianza de Uribe cosechó el 53,98% de los votos contra el 41,81% de Petro.



Sin "enemigos"

Duque no solo cuenta con el respaldo de las élites políticas y económicas, sino con una amplia mayoría en el Congreso que le permitirá llevar a cabo su plan de gobierno, incluidas las modificaciones al acuerdo.



"Esta elección nos da un mandato claro", aseguró.



Duque, que además promete impulsar la inversión privada y liderar la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, señaló que su triunfo es una "oportunidad" para poner fin a la división entre los colombianos que apoyan y rechazan el pacto de paz.



"Yo no reconozco enemigos en Colombia, no voy a gobernar con odios", señaló.



En su discurso, el exsenador agradeció el apoyo de Uribe y de la coalición de derecha conservadora que lo apoyó en la campaña presidencial.



Sin embargo, su mentor no participó en el acto de celebración y prefirió seguir los resultados desde su finca en Rionegro, municipio aledaño a Medellín.



Duque no se refirió en su intervención a Petro, a quien señaló durante la contienda de querer llevar a Colombia por el mismo camino de Venezuela.



Petro prometía una defensa férrea del acuerdo de paz y una batería de reformas económicas y políticas para romper con la gobernanza histórica de la derecha.



El exguerrillero señaló que liderará la oposición al gobierno derechista desde el Senado, como lo permite una reforma de 2015 para el perdedor del balotaje.