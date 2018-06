Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, visitará a víctimas del volcán en Guatemala

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, anunció en las últimas horas que viajará a Guatemala a finales de junio, como muestra de solidaridad con las víctimas del volcán de Fuego, el cual erupcionó a inicios de mes dejando afectados a tres municipios en este país de Centroamérica, así lo detalló La Prensa Libre.com



“Vamos a visitar Guatemala a raíz de la terrible erupción volcánica de hace apenas dos semanas. Sé que la gente de ese país está afectada por ese terrible, terrible desastre natural. Les reiteraré el respaldo de sus oraciones, y les diré que el pueblo estadounidense está con ellos”, dijo Pence.



El vicemandatario de la Casa Blanca en los Estados Unidos, también reiteró el compromiso de su país de ayudar a la víctimas de la erupción del volcán de Fuego, en su cuenta oficial de Twitter.





Our deepest sympathies are with people across Guatemala affected by the volcanic eruption. Our hearts are with the people of Guatemala and all those who are suffering in the wake of this terrible event. pic.twitter.com/o3SF04tOQ5