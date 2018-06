Incendio destruye nuevamente mercado público en Haití  

PUERTO PRÍNCIPE, HAITÍ

Un incendio volvió a destruir la madrugada del martes un popular mercado de Puerto Príncipe sin que se reportaran víctimas mortales. Se trata del tercer siniestro que afecta a mercados públicos de la capital haitiana en lo que va del año.



“Con tristeza me enteré de la noticia del incendio en el Mercado del Puerto”, escribió en su cuenta en Twitter el presidente Jovenel Moïse.



El fuego comenzó cerca de la medianoche en el Mercado del Puerto, en el centro de la capital, y se prolongó durante varias horas.



El trabajo de los bomberos de la capital y de los municipios vecinos en compañía de agentes policiales para sofocar las llamas no impidió que los locales comerciales, construidos en madera, y las mercancías quedaran completamente calcinados.



La desolación reinaba el martes en la zona, donde algunos de los comerciantes no podían contener las lágrimas por la pérdida de sus mercancías e inversiones.



Moïse se comprometió a través de la red social a emprender medidas para ayudar a los comerciantes que resultaron afectados. Pidió además que se investigue el origen del siniestro, “que es una verdadera catástrofe para nuestra economía”.



La alcaldía de Puerto Príncipe dijo en un comunicado que la causa del siniestro aún no se ha determinado y pidió a los especialistas trabajar para establecer el origen del fuego. El Mercado del Puerto ya se había incendiado en años recientes.



Los otros dos grandes mercados de la capital, en la misma zona, también se incendiaron este año. El histórico Mercado de Hierro, construido de forma original en 1891 y considerado patrimonio histórico del país, se incendió el 12 de febrero y seis días después un fuego afectó al Mercado de la Antigua Aduana.



“La problemática de los incendios no sólo afecta a Puerto Príncipe sino a toda la economía nacional, que registra pérdidas enormes e incide negativamente en el crecimiento económico del país, ya de por sí deficiente”, destacó la alcaldía.



Las autoridades de la capital exhortaron al gobierno nacional a elaborar y ejecutar medidas que permitan prevenir y evitar de forma definitiva los recurrentes incendios.