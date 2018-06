Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, sufre paro cardíaco

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS



Larry Kudlow, el principal asesor económico de la Casa Blanca, sufrió un ataque cardíaco este lunes.

A través de Twitter el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó que su principal consejero económico fue internado en un hospital militar en Bethesda, Maryland.

El magnate hizo el anuncio vía Twitter a pocos minutos de comenzar en Singapur la histórica cumbre con Kim Jong Un.

"Nuestro Gran Larry Kudlow, que trabaja tan duramente sobre el comercio y la economía, acaba de tener una crisis cardíaca. Se encuentra actualmente en el centro médico Walter Reed", escribió Trump en la red social.

Antes de ser llamado a las filas de Trump, Kudlow, un economista e historiador de 70 años, era un comentarista económico conservador.

Our Great Larry Kudlow, who has been working so hard on trade and the economy, has just suffered a heart attack. He is now in Walter Reed Medical Center.