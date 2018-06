Donald Trump ataca en Twitter a los aliados de Estados Unidos

WASHINTONG, ESTADOS UNIDOS

El presidente Donald Trump atacó este lunes en Twitter a los aliados tradicionales de Estados Unidos, por desacuerdos comerciales y en gastos militares, después de una tensa cumbre del G7 en Canadá este fin de semana.



"Comercio Justo debe llamarse ahora Comercio Tonto, si no es recíproco", escribió el mandatario estadounidense en la red social al criticar las tarifas canadienses a las importaciones de leche estadounidense.



Y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, luego "reacciona como herido cuando se destaca esto", escribió Trump.



Trump retiró el -sábado cuando ya iba a bordo del avión que lo llevó a Singapur- su apoyo al comunicado final de la cumbre del G7 en La Malbaie, Canadá, pese al compromiso que se había alcanzado luego de arduas discusiones sobre temas comerciales. Además llamó "deshonesto" a Trudeau.



El ataque continuó el lunes en Twitter: "¿Por qué yo, como presidente de Estados Unidos, debería permitir a los países seguir teniendo enormes excedentes comerciales, cuando los han tenido por décadas, mientras nuestros granjeros, trabajadores y contribuyentes tienen un precio tan grande e injusto que pagar? No es justo para la gente de Estados Unidos!".



Además del déficit de Washington, es "un hecho que Estados Unidos paga casi todos los costos de la OTAN -protegiendo a muchos de los mismos países que nos atacan en comercio (ellos pagan solo una fracción del costo -y ríen!)", aseguró.



La Unión Europea "debería pagar mucho más por defensa", dijo.



Según Trump, Alemania "paga 1% (lentamente) de su PIB a la OTAN, mientras nosotros pagamos 4% de un PIB mucho más grande. ¿Alguien cree que esto tiene sentido? Protegemos a Europa (lo que está bien) a una gran pérdida financiera y luego nos azotan injustamente en comercio. El cambio viene!".



Las cifras que Trump cita en sus tuits han sido luego con frecuencia encontradas como incorrectas o engañosas.



"Disculpen, no podemos dejar a nuestros amigos, o enemigos, seguir aprovechándose de nosotros en comercio. Debemos poner al trabajador estadounidense primero", dijo también el mandatario.



Luego de esa seguidilla de tuits, Trump -quien se encuentra en Singapur para la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un- escribió: "Genial estar en Singapur, la emoción se siente en el aire!".