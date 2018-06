Rescatan con vida a recién nacida que había sido enterrada en Brasil 

MATO GROSSO, BRASIL



Una bebé recién nacida fue enterrada viva por su propia abuela materna en el patio de su casa, dieron a conocer medios brasileños.



La menor fue rescatada siete horas después por elementos de la Policía y como por un milagro la niña aún respiraba y logró sobrevivir.



El caso ocurrió en la comunidad étnica del Parque Nacional Xingu, en Mato Grosso, Brasil, según la denuncia de una enfermera que dio parte a las autoridades sobre el crimen.



Según el relato de la abuela, al ser detenida, como la bebé no lloró al nacer entonces procedió a enterrarla.



“Ella fue enterrada en el patio, colocaron una bolsa con latas y una bicicleta para disfrazar. No creo en la versión de la familia”, declaró un comandante.



Sin embargo, ante la denuncia los policías buscaron en el lugar y descubrieron bajo una bicicleta y otros artículos que había un pequeño foso. Al comenzar a excavar se encontraron con el cuerpecito de la niña envuelto en un trapo y sepultado de pie.



La sorpresa fue que la bebé aún respiraba por lo que fue trasladada y logró sobrevivir.



La policía investiga el caso y no cree la versión de la abuela, ya que al tumba estaba oculta. Asimismo investiga que el condenable acto ocurrió por que la madre de la bebé es una adolescente.



“Como el padre se niega a reconocer a la niña y la madre apenas tiene 15 años, hay sospechas de que trataran de matar a la recién nacida”, opinó la policía.

Lea además: Vídeo graba momento en que asesinan a candidato mexicano