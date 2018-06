Donald Trump considera otorgar un perdón póstumo a Muhammad Ali

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que considera otorgar un perdón póstumo al gran boxeador fallecido Muhammad Ali, quien rehusó cumplir el servicio militar durante la guerra de Vietnam.



Ali, quien falleció en 2016, fue condenado por evadir el servicio en 1967 y sentenciado a cinco años de prisión, pena que fue dejada sin efecto luego de una apelación a la Suprema Corte en 1971.



"Estoy pensando en Muhammad Ali. Estoy pensando en eso seriamente y en algunos otros, otros que no tuvieron una sentencia justa", dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca antes de partir para la cumbre del G7 en Canadá.



Trump dijo que Ali era "no muy popular" cuando rehusó cumplir el servicio militar durante la guerra de Vietnam.



Pero la resistencia de Ali en base a su objeción de consciencia hizo de él un héroe de los derechos civiles en Estados Unidos y del movimiento antibélico, durante un período altamente polarizado de la historia del país.



Un carismático campeón que ganó su primer título mundial de los pesos pesados en 1964, Ali fue radiado del box durante tres años como consecuencia de su condena pero luego recuperó su título con una carrera estelar que le valió el reconocimiento como "the Greatest" (el más grande).