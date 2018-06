Donald Trump dice que invitará a Kim Jong Un a Estados Unidos si la cumbre resulta bien

WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS

El presidente Donald Trump dijo este jueves que invitará al líder norcoreano Kim Jong Un a Estados Unidos si la cumbre que celebrarán este 12 de junio en Singapur resulta bien e hizo votos por normalizar la relación entre las dos naciones.



"La respuesta es sí (...), seguramente si resulta bien", respondió Trump cuando un periodista le preguntó si invitaría a Kim a Estados Unidos.



"Nos gustaría ver una normalización (de las relaciones), sí", agregó en una conferencia junto al primer ministro de Japón, Shinzo Abe, de visita en Washington.



Trump también dijo que la carta que le envió la semana pasada Kim Jong Un era "cálida y amable". "Me gustó mucho", aseguró.



La misiva "sólo decía que 'no podemos esperar para la cumbre, esperamos que sucedan cosas grandiosas'. Así que lo apreciamos", afirmó.



El presidente estadounidense dijo que cree que un "gran éxito" provendrá de la reunión con el líder norcoreano, pero también advirtió que está completamente preparado para retirarse.



"Estoy listo para irme (...) Espero que no sea necesario. Realmente creo que Kim Jong Un quiere hacer algo grandioso para su pueblo, para su familia y para él mismo", sostuvo.



Trump también se comprometió a plantear, en su encuentro con Kim, el tema de los ciudadanos japoneses secuestrados por Corea del Norte en las décadas de 1970 y 1980.



Abe, por su parte, dijo que está listo para hablar directamente con Pyongyang.



"Deseo encarar directamente a Corea del Norte y hablar con ellos para que el problema de los secuestros pueda resolverse rápidamente", dijo el mandatario nipón en la conferencia de prensa.



Agregó que no había cambios en la política de Japón para buscar "la paz real en el noreste de Asia" y que si Corea del Norte "está dispuesta a tomar medidas" en la dirección correcta, tendrá un "futuro brillante".