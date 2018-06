Fiscalía investiga posible negligencia en respuesta a volcán en Guatemala  

CIUDAD DE GUATEMALA, GUATEMALA

La Fiscalía de Guatemala anunció este jueves que investigará si hubo negligencia en la respuesta a la erupción del volcán de Fuego, por no evacuar a pobladores a tiempo para evitar las casi 100 muertes que dejó.



"La Fiscal General, Consuelo Porras, instruyó que se inicie de oficio la investigación del caso y establecer si se activaron los protocolos necesarios que permitieran tomar las decisiones prudentes y oportunas", indica un comunicado del organismo.



El ente encargado de emitir las alertas y ordenar las evacuaciones es la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred) con base en informes del Instituto de Vulcanología (Insivumeh).



Las diligencias de investigación serán coordinadas por la fiscalía de delitos contra la vida y la integridad de las personas.



El secretario de la Conred, Sergio Cabañas, y el director del Insivumeh, Eddy Sánchez, entraron a un cruce de acusaciones el miércoles durante una comparecencia ante el Congreso.



Sánchez afirma que a las 06H00 locales (12H00 GMT) del domingo pasado, cuando se registró la tragedia, el Insivumeh emitió el primer boletín que alertaba del inicio de una nueva erupción del volcán con posibles flujos piroclásticos.



Cabañas respondió que los informes "estaban muy pobres para tomar una decisión" sobre la evacuación de los pobladores.



"Nosotros no actuamos porque no hubo en algún momento algo (de información) que pudiéramos tener para tomar la decisión" de evacuar, insistió Cabañas.



El volcán, de 3.763 metros de altura situado a 35 km al suroeste de la capital, registró el domingo su erupción más fuerte de las últimas cuatro décadas, que dejó 99 muertos y 197 desaparecidos.



La furia desatada por el volcán dejó además 58 personas heridas y 12.277 evacuadas, de las cuales 3.665 fueron llevadas a 21 albergues, según el último balance divulgado por la Conred, ente estatal a cargo de protección civil.