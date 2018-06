Líder chavista Diosdado Cabello: "No nos importa lo que diga la OEA"

CARACAS, VENEZUELA



El poderoso líder chavista Diosdado Cabello aseguró este miércoles que al gobierno de Nicolás Maduro no le importan las decisiones de la OEA, luego de que el organismo aprobara una resolución que podría iniciar el proceso para suspender a Venezuela.



"No nos importa lo que diga la OEA (Organización de Estados Americanos), no nos importa absolutamente nada, nosotros estamos decididos a ser un país libre", dijo Cabello en su programa de televisión.



La resolución, adoptada el martes al cierre de la 48ª asamblea anual de la OEA, declara ilegítima la reelección de Maduro y llama a aplicar los mecanismos de la Carta Democrática Interamericana por "alteración del orden constitucional".



Para Cabello, sin embargo, fue un "fracaso" que la resolución haya sido aprobada por 19 países y no por 24, que son los que se requieren para una eventual suspensión de Venezuela del foro en una asamblea general extraordinaria.



"Volvieron a fracasar. El embajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, salió arrogante a decir: 'tenemos los 24 votos para expulsar a Venezuela de la OEA'. Esos 24 votos los llevaron a una resolución chimba (mala calidad) que votaron 19 países", señaló Cabello, número dos del chavismo.

La medida se aprobó por 19 votos a favor, cuatro en contra -incluida Venezuela- y 11 abstenciones.



La resolución, que Caracas considera "injerencia", fue impulsada por el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, y patrocinada a su vez por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, México, Perú, Costa Rica, Guatemala y Paraguay.



Maduro solicitó el año pasado la salida de Venezuela de la OEA, un trámite que debe finalizar en abril de 2019. Pero según el secretario general del organismo, Luis Almagro, ese pedido "está pendiente" porque fue denunciado por inconstitucional por "órganos legítimos" venezolanos.



Cabello recordó que Maduro pidió el retiro del organismo señalando que "es un instrumento para la persecución de los pueblos". "Almagro es incapaz de dirigir nada, es un inepto", añadió el dirigente.