Volcán de Fuego desató su furia sin contemplaciones en Guatemala

ESCUINTLA, GUATEMALA

El volcán de Fuego en Guatemala, que hace tres días desató su furia en una erupción que ha dejado 75 muertos y 192 desaparecidos, sigue sin dar tregua a la comunidad del sur del país con nuevas explosiones y deslaves.



El Instituto de Vulcanología (Insivumeh) aseguró que el coloso volvió el martes a demostrar su fuerza con explosiones moderadas y algunas fuertes que lanzaron columnas de ceniza a 5.000 metros de altura.



Además, está generando flujos piroclásticos, una mezcla de ceniza, lodo y piedras calientes que descienden del volcán, por lo que "se deben tomar precauciones del caso, debido a que por lo nublado no se puede observar su desplazamiento", señaló la institución en un reporte.



El pasado domingo, el volcán registró la erupción más fuerte en los últimas cuatro décadas, que ya se cobró la vida de 75 personas mientras que 192 están desaparecidas tras desatar una avalancha de material volcánico que sepultó a comunidades del poblado sureño de Escuintla.



También dejó 46 personas heridas, 11.191 evacuadas de las cuales 2.497 fueron llevadas a albergues, según precisa el último balance de la Coordinadora para la Reducción de Desastres (Conred), ente a cargo de la protección civil.



Un nuevo deslave del coloso, de 3.763 metros de altura y situado 35 km al suroeste de la capital, obligó la tarde del martes a suspender las labores de rescate de víctimas y siete comunidades de Escuintla fueron evacuadas.



El temor invadió a varios de los pobladores que abordaron sus automóviles para salir del lugar, provocando un atasco en las calles de Escuintla, mientras socorristas en el lugar de la tragedia salieron en estampida a un sitio seguro para resguardarse ante la intensidad del segundo alud volcánico.



Casi 200 desaparecidos

"Ya tenemos un dato con nombres y de las localidades donde hay personas desaparecidas y tenemos el número que son 192 personas que tenemos desaparecidas", dijo en rueda de prensa el secretario de la Conred, Sergio Cabañas.



El funcionario por primera vez dio una cifra de desaparecidos, toda vez que desde el domingo se limitaba a decir que ignoraban ese dato mientras proseguían las labores de rescate.



No obstante, Cabañas mantenía en firme que continuarían con las tareas de búsqueda, pese a que las autoridades admitieron que será casi imposible hallar sobrevivientes debido a la naturaleza de la erupción, que arrasó el domingo principalmente el caserío San Miguel Los Lotes y la aldea El Rodeo.



Ayuda internacional en impase

A pesar que varios países como Estados Unidos, Chile, Mexico, Venezuela y el grupo de países donantes conocido como G13 han puesto a disposición ayuda humanitaria ante la tragedia, la misma aún permanece en el limbo porque las autoridades guatemaltecas no han hecho un llamamiento oficial.



El G13 está integrado por Alemania, Canadá, España, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, Suecia, Suiza, Francia, la Unión Europea así como el Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, Organización de Estados Americanos y el sistema de la ONU en Guatemala.



La ayuda internacional sólo podrá llegar a Guatemala cuando la Conred pida al ministerio de Relaciones Exteriores que haga el llamado ante la situación que afronta.



"Estamos en apresto y listos para cuando Conred como ente rector del manejo de emergencias, nos autorice a realizar el llamamiento internacional", indicó la cancillería en una nota.



En redes sociales, los guatemaltecos han manifestado su descontento por la pasividad del gobierno del presidente Jimmy Morales para poder recibir el apoyo de la comunidad internacional.