Los socialistas no incluirán a Podemos en el gobierno español

MADRID, ESPAÑA

El futuro gobierno español del socialista Pedro Sánchez no incluirá a miembros de Podemos, la formación de izquierda radical que pidió entrar en el ejecutivo tras ayudar a hacer caer a Mariano Rajoy, afirmó este lunes la número dos socialista.



Interrogada en la cadena pública TVE sobre la posibilidad de nombrar como ministros a miembros de Podemos, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, respondió con un "no".



"En un par de días se hará público quién forma parte del gobierno", indicó Lastra, evocando un "un gobierno paritario, esencialmente socialista".



Pedro Sánchez, un licenciado en Economía de 46 años, juró el sábado frente al rey Felipe VI como presidente de un gobierno que aún debe formar, un día después de desalojar del poder al conservador Rajoy (Partido Popular, PP, derecha conservadora) con una moción de censura en el Congreso de los diputados.



Con 85 de 350 diputados en el Congreso (84 del PSOE y uno de la izquierda canaria), la iniciativa tuvo éxito gracias sobre todo al apoyo de los 71 escaños de Podemos y sus aliados.



Lastra insistió en que los socialistas no tienen la intención de finalizar la legislatura en 2020, sino que prevén convocar elecciones legislativas anticipadas, aunque sin hablar de fechas.



Durante una conferencia de prensa de Podemos, rival directo del PSOE que ha intentado desbancarlo como líder de la izquierda, la portavoz Noelia Vera confirmó este lunes: "Pedro Sánchez no nos ha llamado de momento".



Podemos ha dejado saber a Sánchez que "está la posibilidad de construir un gobierno valiente, sólido" con 156 diputados, dijo, reiterando la oferta que ha hecho en los últimos días Pablo Iglesias, líder de Podemos.



Pero "parece ser que eso no va a ser la opción de Pedro Sánchez y que va optar por un gobierno mas débil, con más dificultades para sacar adelante ciertas medidas progresistas", agregó Vera.