Consejero económico de Donald Trump reconoce riesgo de una guerra comercial para Estados Unidos

WASHINTONG, ESTADOS UNIDOS

El principal consejero económico del presidente Donald Trump reconoció este domingo que el conflicto comercial que opone a Washington con sus aliados podría tener consecuencias para la economía estadounidense.



Larry Kudlow admitió que es posible que las diversas tensiones comerciales afecten a la vigorosa economía estadounidense: "Yo no lo niego, debemos controlarlo".



"No es culpa de Trump. Es responsabilidad de China, Europa, del TLCAN. Es culpa de quienes no quieren intercambios comerciales, aranceles y protección recíproca. Trump reacciona a décadas de abuso", afirmó.



La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, advirtió en la cadena CNN que las políticas proteccionistas no funcionan: "Es la lección de los años 1920 y 1930".



"Espero realmente que la gente se tomara el tiempo para aprender de la historia y que no volvamos a todo eso", señaló.



Pero Estados Unidos persiste en confrontar con sus socios, incluso en el seno del G7, afectando a sus industrias del acero y el aluminio.



Su aislamiento en la reunión del G7 de Finanzas, que finalizó el sábado en Canadá con una protesta unánime de los principales aliados de Washington, fue tan evidente que exhortaron a Trump a revocar su decisión sobre los aranceles.



Los dirigentes del G7 se reúnen la semana próxima en Quebec.