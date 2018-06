Jim Mattis: Presencia de tropas de Estados Unidos en Corea del Sur "no está sobre la mesa"

SINGAPUR, SINGAPUR

El tema de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur no "está sobre la mesa" entre las discusiones de la cumbre de este mes entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong Un, dijo este sábado en Singapur el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis.



"Este asunto no está sobre la mesa en Singapur el día 12 (de junio) ni debería estar", dijo Mattis durante el foro de seguridad Shangri-La que se celebra en Singapur, en referencia a la fecha de la cumbre entre Trump y Kim.



Actualmente hay 28,500 efectivos estadounidenses estacionados en Corea del Sur.



"Cualquier discusión sobre el número de tropas estadounidenses en la República de Corea depende, de la invitación de la República de Corea a estar allí, y las discusiones entre Estados Unidos y la República de Corea, unas negociaciones separadas y distintas de las que hay en curso con DPRK (Corea del Norte, acrónimo para República Popular Democrática de Corea)", dijo el secretario de Defensa.



Este viernes Trump confirmó la cumbre con el líder norcoreano, después de un diálogo sin precedentes con Kim Yong Chol, el enviado especial de Pyongyang, en el Despacho Oval.



Trump admitió que el acuerdo con Corea del Norte "será un proceso", Trump afirmó que cree que finalmente será "exitoso" y prometió que no impondrá nuevas sanciones a Corea del Norte durante las negociaciones.



El presidente estadounidense dijo a la prensa que la desnuclearización, y el final formal de una guerra que persiste desde hace décadas, va a estar en la mesa de negociaciones.



No obstante, no está del todo claro que la visión de Corea del Norte de una "desnuclearización" a cambio de garantías de seguridad y alivio de sanciones sea compatible con las demandas de Washington.



Durante el foro, Mattis destacó que los militares estadounidenses siguen apoyando la labor diplomática para una desnuclearización "completa, verificable e irreversible" de la península de Corea.



Estados Unidos quiere que Pyongyang acepte que su desarme nuclear esté en el centro de la agenda de la cumbre y advierte que sin ello no hay levantamiento de sanciones posible.



El ministro de Defensa surcoreano, Song Young-mo dijo en el mismo foro que la presencia de "tropas estadounidenses en Corea es un asunto distinto del tema nuclear con Corea del Norte".



El mes pasado, el presidente surcoreano Moon Jae-in desestimó las voces que apuntaban a que las tropas estadounidenses estacionadas en el país, que están allí por la alianza entre Seúl y Washington, tendrían que partir si se firma un tratado de paz con Pyongyang.



En el pasado, Pyongyang ha pedido la retirada de las tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur para proteger el país de su vecino, y un final del paraguas nuclear que presta Washington a su aliado.