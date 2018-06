Gobierno de Venezuela liberó a 40 presos acusados de violencia política

Caracas, Venezuela

Cuarenta venezolanos acusados de delitos políticos, en su gran mayoría opositores, quedaron en libertad este viernes por decisión del presidente Nicolás Maduro, bajo fuerte presión internacional tras su cuestionada reelección.



Al destacarlo como un acto de "generosidad", Maduro aseguró que quiere llevar la "política de pacificación" al "más amplio nivel", pero advirtió que no es una "expresión de debilidad".



"Que salgan como un mensaje de paz y de buena voluntad todo el que tiene que salir, pero todo el que esté conspirando, buscando caminos fuera de la Constitución para vulnerar la paz y debilitar las instituciones legítimas, todos recibirán su castigo", aseguró.



El grupo de excarcelados, entre los que destacaban el excalde opositor Daniel Ceballos y el general retirado Ángel Vivas, fue llevado a un acto en la cancillería ante la presidenta de la oficialista y todopoderosa Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez.



"Estamos llamados a resolver nuestras propias diferencias sin ningún tipo de injerencias ni intervenciones", les dijo Rodríguez, al pedirles "alejarse por siempre" de "la violencia, el odio y la intolerancia".



El gobierno quedó más aislado internacionalmente tras los comicios del 20 de mayo, boicoteados por la opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y desconocidos por Estados Unidos, la Unión Europea y 13 países de América Latina.



Buscando bajar tensiones, el 24 de mayo, tras jurar como presidente reelecto ante la Constituyente, Maduro ofreció la liberación de opositores para "superar las heridas" de las protestas de 2014 y 2017, que dejaron unos 200 muertos.



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) precisó que 39 personas recibieron el beneficio este viernes, entre ellos varios involucrados en una agresión contra un diputado opositor. Además Vivas, el único militar excarcelado, con lo que suman 40.



- "¡Muerte a la tiranía!" -

Una veintena de manifestantes detenidos en abril pasado fueron liberados el 25 de mayo, así como el estadounidense Joshua Holt, preso durante 24 meses bajo cargos de espionaje, tras un encuentro entre Maduro y el senador estadounidense Bob Corker.



Encabezando la lista de liberados este viernes se encuentra Ceballos, detenido en marzo de 2014 tras encabezar como alcalde en San Cristóbal (estado Táchira, oeste), protestas lideradas por Leopoldo López.



El más emblemático de los opositores presos, López fue condenado a casi 14 años bajo acusación de incitar a la violencia en esas manifestaciones, y en julio de 2017 quedó en arresto domiciliario tras pasar casi dos años y medio en una prisión militar.



"Maduro sabe que la reelección lo coloca en una situación sin retorno dentro del autoritarismo. Busca contrarrestar esa imagen y aparecer como bondadoso. Pero si no libera a los pesos pesados, como López, es una medida decorativa", dijo a la AFP el politólogo Luis Salamanca.



Ceballos, de 34 años, estaba acusado de "rebelión y agavillamiento" pero nunca fue llevado a juicio. En agosto de 2015, recibió medida de casa por cárcel, revocada un año después.



En vísperas de las elecciones, Ceballos encabezó junto a decenas de opositores una protesta en El Helicoide, los calabozos del Servicio de Inteligencia (Sebin), en Caracas.



El general Vivas, de 61 años, fue detenido en abril de 2017. En 2014 se había resistido a su arresto empuñando un fusil en el techo de su casa.



"¡Muerte a la tiranía, viva la libertad!", gritó al pasar, apoyado en un bastón, frente a las cámaras en un pasillo de la cancillería.



"Puerta giratoria"

La ONG Foro Penal, que cifraba en 357 los "presos políticos" antes de estas excarcelaciones, cuestiona que mientras Maduro libera a unos, otros son detenidos



"Le hemos dicho a la comunidad internacional que esté pendiente de este efecto puerta giratoria", dijo tras las liberaciones el director de la ONG, Alfredo Romero, quien denunció que en la última semana hubo 22 detenciones.



Según Foro Penal, 70 de los "presos políticos" son militares, la gran mayoría encarcelados este año acusados de conspirar contra Maduro, quien ha dado enorme poder a la Fuerza Armada, cuya cúpula le declara lealtad incondicional.



"Las recientes medidas (...) responden a un intento desesperado por obtener apariencia de legitimidad y gobernabilidad en el ejercicio del poder que usurpa Maduro", reaccionó el partido Primero Justicia, uno de los principales de la MUD.



El presidente del TSJ, Maikel Moreno, precisó que la mayoría de excarcelados deberán presentarse cada 30 días ante las autoridades y tienen prohibición de salida del país. Ceballos, además, no puede hacer declaraciones a medios y en redes sociales.



Al acto en la cancillería asistieron como "garantes" del proceso tres gobernadores y otros políticos opositores distanciados de la MUD.