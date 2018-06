Siete curiosidades del nuevo presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez

Madrid, España

Pedro Sánchez es el nuevo presidente del Gobierno de España tras la votación de este viernes en el Congreso de los Diputados que aprobaba la moción de censura contra Mariano Rajoy. El socialista se ha convertido en el séptimo jefe del Ejecutivo de la democracia, el tercero del PSOE.



1. Presidente por una moción de censura. Sánchez es el primer presidente que llega al cargo tras salir victorioso de una moción de censura. Nunca antes, de las cuatro que ha vivido el Parlamento español en los últimos 40 años, se había logrado la mayoría absoluta en una moción de censura.



2. No es parlamentario. Pedro Sánchez es el único jefe del Ejecutivo en la historia de la democracia que no es parlamentario: ni diputado ni senador. Sánchez decidió dejar su escaño en el Congreso en octubre de 2016 cuando el PSOE colaboró con el PP en la investidura de Mariano Rajoy absteniéndose en la votación.



3. Su partido no ha ganado elecciones. El nuevo presidente no ha ganado en unas elecciones. Es más, en las últimas elecciones generales, las del 26-J de 2016, el PSOE obtuvo los peores resultados electorales de su historia, detalla Público.

4. Grupo parlamentario reducido. El PSOE no es la primera fuerza en el parlamento, tiene 52 diputados menos que el PP, que cuenta con 137. Los demás presidentes han tenido, como mínimo, una bancada por encima de los 120 diputados.



5. Uno de los mandatos más breves. Sánchez empezará su mandato a contrarreloj por no ser el presidente del Gobierno más breve de la historia de la democracia. Será presidente como máximo hasta junio de 2020, cuando finaliza esta XII legislatura.



6. Tendrá un sueldo menor. El socialista pasará de cobrar los 102,200 euros anuales correspondientes a la secretaria general del PSOE a los 80,500 euros anuales que se destinan de las arcas del Estado. Este año no cobrará la cifra en su totalidad dado que solo ejercerá de jefe del Ejecutivo los 7 meses.



7. Habla inglés. Hasta ahora, en la historia de España, ningún presidente del gobierno de España ha hablado inglés. Sin embargo, con Sánchez esto cambia pues el joven político lo habla con fluidez.

