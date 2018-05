Estados Unidos impondrá aranceles de acero y aluminio a México, Canadá y UE

Washington, Estados Unidos

Estados Unidos dijo este jueves que impondrá fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea a partir de esta medianoche (04H00 GMT del viernes), una medida que sus socios comerciales ya anunciaron que responderán.



El anuncio del secretario de Comercio, Wilbur Ross, ensombrecerá también muy probablemente la reunión de ministros de finanzas de las principales economías mundiales del Grupo de los Siete (G7), que se realiza desde este jueves en Canadá.



México ya anunció la imposición de represalias comerciales y la Unión Europea (UE) dijo que las tomará en las próximas horas.



Ross dijo a periodistas que las conversaciones con la UE no lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio para convencer a Washington de continuar la exención de los aranceles impuestos en marzo.



Por otra parte, las negociaciones con Canadá y México para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "están llevando más tiempo" de lo previsto y no existe una "fecha muy precisa" para concluirlas, por lo que su exención también será eliminada, señaló.



El anuncio fue confirmado formalmente en una proclamación del presidente Donald Trump.



A pesar de semanas de conversaciones con sus homólogos de la UE, Ross dijo que Estados Unidos no estaba dispuesto a cumplir con la demanda europea de que la UE sea "exenta de forma permanente e incondicional de estos aranceles".



"Tuvimos discusiones con la Comisión Europea y, aunque hicimos algunos progresos, pero tampoco llegamos a un punto en que se justificaba continuar la exención temporal o tener una exención permanente", dijo Ross.



- "Potencial flexibilidad" -

El secretario de Comercio restó importancia a las amenazas de represalias de esos países, y dijo que las conversaciones pueden continuar incluso en medio de la disputa para tratar de encontrar una solución.



Como presidente, Trump tiene la autoridad para modificar los aranceles o imponer cuotas o "hacer lo que quiera en cualquier momento", lo que permite una "potencial flexibilidad" para resolver el problema, apuntó.



Trump impuso los aranceles del 25% sobre el acero y de 10% sobre el aluminio argumentando motivos de seguridad nacional, lo cual según Ross abarca una amplia gama de asuntos económicos.



Corea del Sur negoció una cuota para el acero, mientras que Argentina, Australia y Brasil acordaron "limitaciones en el volumen que pueden enviar a Estados Unidos en lugar de aranceles", explicó Ross.



- México toma represalias -

México, que tiene en Estados Unidos su mayor socio comercial, no tardó en anunciar represalias.



"México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros", dijo en un comunicado la secretaría de Economía.



Agregó que "esta medida estará vigente hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos".



El gobierno de Enrique Peña Nieto lamentó la decisión y dijo que en reiteradas ocasiones México se pronunció contra "medidas proteccionistas que afectan y distorsionan el mercado internacional de mercancías".



La UE, en tanto, dijo que dará a conocer "en las próximas horas" contramedidas a la decisión de Estados Unidos.



"Este es un mal día para el comercio mundial. La UE no puede quedarse sin reaccionar", estimó el titular del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en una conferencia en Bruselas poco después de conocerse la noticia en Washington.



- "Duelo de titanes" -

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, había señalado antes que la UE tomará "todas las medidas necesarias" si Estados Unidos impone los aranceles.



"El comercio mundial no es 'Duelo de titanes'", afirmó Le Maire, refiriéndose al western de 1957.



"No todos atacan al otro y vemos quién permanece de pie al final", dijo, declarando que los impuestos rígidos serían "injustificados, injustificables y peligrosos".



La canciller alemana, Angela Merkel, dijo por su parte que la UE reaccionará de manera "firme y unida" a los aranceles.



"Queremos estar exentos de estos aranceles" que "no son compatibles" con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo Merkel en una conferencia de prensa con el primer ministro portugués Antonio Costa en Lisboa.

Le puede interesar: Rajoy, esta a punto de ser destituido

Estados Unidos dijo el jueves que impondrá fuertes aranceles a las importaciones de acero y aluminio de México, Canadá y la Unión Europea a partir de esta medianoche (04H00 GMT del viernes), una medida que sus socios comerciales ya anunciaron que responderán.



El anuncio del secretario de Comercio, Wilbur Ross, ensombrecerá también muy probablemente la reunión de ministros de finanzas de las principales economías mundiales del Grupo de los Siete (G7), que se realiza desde este jueves en Canadá.



México ya anunció la imposición de represalias comerciales y la Unión Europea (UE) dijo que las tomará en las próximas horas.



Ross dijo a periodistas que las conversaciones con la UE no lograron alcanzar un acuerdo satisfactorio para convencer a Washington de continuar la exención de los aranceles impuestos en marzo.



Por otra parte, las negociaciones con Canadá y México para revisar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) "están llevando más tiempo" de lo previsto y no existe una "fecha muy precisa" para concluirlas, por lo que su exención también será eliminada, señaló.



El anuncio fue confirmado formalmente en una proclamación del presidente Donald Trump.



A pesar de semanas de conversaciones con sus homólogos de la UE, Ross dijo que Estados Unidos no estaba dispuesto a cumplir con la demanda europea de que la UE sea "exenta de forma permanente e incondicional de estos aranceles".



"Tuvimos discusiones con la Comisión Europea y, aunque hicimos algunos progresos, pero tampoco llegamos a un punto en que se justificaba continuar la exención temporal o tener una exención permanente", dijo Ross.



- "Potencial flexibilidad" -

El secretario de Comercio restó importancia a las amenazas de represalias de esos países, y dijo que las conversaciones pueden continuar incluso en medio de la disputa para tratar de encontrar una solución.



Como presidente, Trump tiene la autoridad para modificar los aranceles o imponer cuotas o "hacer lo que quiera en cualquier momento", lo que permite una "potencial flexibilidad" para resolver el problema, apuntó.



Trump impuso los aranceles del 25% sobre el acero y de 10% sobre el aluminio argumentando motivos de seguridad nacional, lo cual según Ross abarca una amplia gama de asuntos económicos.



Corea del Sur negoció una cuota para el acero, mientras que Argentina, Australia y Brasil acordaron "limitaciones en el volumen que pueden enviar a Estados Unidos en lugar de aranceles", explicó Ross.



- México toma represalias -

México, que tiene en Estados Unidos su mayor socio comercial, no tardó en anunciar represalias.



"México impondrá medidas equivalentes a diversos productos como aceros planos (lámina caliente y fría, incluidos recubiertos y tubos diversos), lámparas, piernas y paletas de puerco, embutidos y preparaciones alimenticias, manzanas, uvas, arándanos, diversos quesos, entre otros", dijo en un comunicado la secretaría de Economía.



Agregó que "esta medida estará vigente hasta en tanto el gobierno estadounidense no elimine los aranceles impuestos".



El gobierno de Enrique Peña Nieto lamentó la decisión y dijo que en reiteradas ocasiones México se pronunció contra "medidas proteccionistas que afectan y distorsionan el mercado internacional de mercancías".



La UE, en tanto, dijo que dará a conocer "en las próximas horas" contramedidas a la decisión de Estados Unidos.



"Este es un mal día para el comercio mundial. La UE no puede quedarse sin reaccionar", estimó el titular del ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, en una conferencia en Bruselas poco después de conocerse la noticia en Washington.



- "Duelo de titanes" -

El ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, había señalado antes que la UE tomará "todas las medidas necesarias" si Estados Unidos impone los aranceles.



"El comercio mundial no es 'Duelo de titanes'", afirmó Le Maire, refiriéndose al western de 1957.



"No todos atacan al otro y vemos quién permanece de pie al final", dijo, declarando que los impuestos rígidos serían "injustificados, injustificables y peligrosos".



La canciller alemana, Angela Merkel, dijo por su parte que la UE reaccionará de manera "firme y unida" a los aranceles.



"Queremos estar exentos de estos aranceles" que "no son compatibles" con las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), dijo Merkel en una conferencia de prensa con el primer ministro portugués Antonio Costa en Lisboa.