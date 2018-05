Díaz-Canel se niega a convivir con la "corrupción" en Cuba

La Habana, Cuba

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, se negó a convivir con la corrupción administrativa en Cuba e instó a su gobierno a arrancar a este "enemigo principal de la revolución", que le hace daño a la economía.



"No podemos convivir con ese fenómeno, porque es expresión de deterioro de valores, de tolerancia e impunidad", enfatizó Díaz-Canel en el segundo Consejo de Ministros que encabezó desde que relevara a Raúl Castro en la presidencia el 19 de abril.



En la reunión ministerial, celebrada el martes y difundida este jueves por el diario oficial Granma, Díaz-Canel citó palabras de Raúl Castro, primer secretario del gobernante Partido Comunista (PCC, único), quien ha calificado la corrupción de "enemigo principal de la revolución".



En la sesión, la Contralora General de la República, Gladys Bejerano, informó que el origen de este problema "radica en las fallas de la conducta de las personas y en las fisuras de los sistemas de control".



Bejarano estimó que hay "insuficiente rigor en la selección de los cuadros" y "no se hacen análisis oportunos de los estados de opinión y planteamientos de los trabajadores al respecto".



La reunión el Consejo de Ministros consideró la corrupción como un "nocivo fenómeno que afecta la economía nacional, con el consiguiente daño moral".



En el texto oficial publicado por la prensa no se refieren casos ni daños causados.



Sin embargo, en el primer Consejo de Ministros celebrado hace un mes, se informó de "varias gestiones del comercio exterior que han implicado afectaciones económicas para el país así como de los procesos penales que en consecuencia están en curso y de algunas sanciones impuestas".



El diario Granma también dio cuenta del vencimiento de 1,445 toneladas de pulpa de mango y guayaba que caducaron guardadas en almacenes, en un país que importa casi la totalidad de productos que consume.



Los tres responsables directos de esa falta "se encuentran en proceso de instrucción", añadió el diario.



Cuba se encuentra en medio de un proceso de reformas económicas de su modelo de corte soviético, y prepara una cambio de la Constitución para ello.



La reunión del martes se celebró en medio de las afectaciones por las intensas lluvias asociadas a la tormenta subtropical Alberto, que causaron cuatro muertos y daños en la actividad económica, sobre todo en la agricultura.



La cita también sirvió para analizar la marcha del plan económico en el primer cuatrimestre de 2018, en el que se cumplieron las exportaciones de níquel, ron, tabaco, langosta, camarones y acero.



El plan económico aprobado por el Parlamento en diciembre, prevé un crecimiento del 2% del Producto Interno Bruto este año.



"En medio de las complicaciones que ahora imponen también los daños ocasionados por las fuertes lluvias, hay que acercarse lo más que se pueda al cumplimiento del Plan del 2018", afirmó el presidente Díaz-Canel, de 58 años.

