Más de la mitad de niños del mundo amenazados por pobreza, guerra y discriminación

Londres, Inglaterra

Unos 1,200 millones de niños, más de la mitad de los que hay en el mundo, están amenazados por la guerra, la pobreza o la discriminación sexual, reveló la organización Save the Children en un informe difundido este miércoles.



Titulado "Las muchas caras de la exclusión", el informe clasifica a 175 países según tres amenazas: trabajo infantil, exclusión de la educación y matrimonio infantil (con el consiguiente riesgo de embarazos tempranos).



El estudio de la ONG con sede en el Reino Unido concluye que 1,200 millones de niños corren el peligro de verse afectados por alguno de estos tres factores.



Ocho de los 10 países con peor clasificación están en el oeste o el centro de África, mientras que los países con menor incidencia de estos problemas son Singapur y Eslovenia.



España es el decimocuarto mejor país del mundo para escapar a esas amenazas, mientras que el primer latinoamericano es Chile (58º) y el peor es Guatemala (152º).



"Más de la mitad de los niños del mundo empiezan sus vidas con un lastre porque son niñas, pobres o crecen en una zona de guerra", explicó Helle Thorning-Schmidt, directora ejecutiva de la organización no gubernamental.



"Los gobiernos pueden, y deben, hacer más para dar a todos los niños el mejor comienzo posible en la vida", añadió.



"El hecho de que haya países con los mismos niveles de ingresos que arrojen resultados tan diferentes para los niños demuestra que las políticas, la financiación y el compromiso político marcan la diferencia".



El informe afirma que más de 1,000 millones de niños viven en países afectados por la pobreza, y 240 en países afectados por conflictos.



Más de 575 millones de niñas viven en países donde la discriminación de género es "un tema grave".



En 20 países, entre ellos Sudán del Sur, Yemen y Afganistán, 153 millones de niños viven amenazados por los tres parámetros de riesgo utilizados por Save the Children, siendo Níger el peor valorado del mundo.