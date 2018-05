La brutal golpiza de dos policías a una chica en bikini

Nueva Jersey, Estados Unidos

Dos elementos de la Policía de Wildwood fueron grabados propinándole una golpiza a una indefensa chica en bikini que disfrutaba de una de las playas de Nueva Jersey, junto a su hija de 18 meses de edad.



Uno de los uniformados le aplicó una llave a la joven, mientras otro le tomaba los pies en medio de la playa de nueva Jersey, Estados Unidos.



De acuerdo al informe policial, la detenida, identificada como Emily Weinman, una joven de 20 años originaria de Filadelfia, enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión a un oficial y resistencia al arresto.

El vídeo de la supuesta brutalidad de los policías fue publicado en las redes sociales y en el mismo se escucha a la mujer pidiendo que la dejen de golpear.



"Comenzó a decirme que me iba a arrestar y comenzó a caminar hacia mí para ponerme las esposas. Yo con cuidado caminaba hacia atrás (manteniéndome frente a él) y grité hacia el padre de mi hija", escribió Weinman en sus redes sociales.



De acuerdo al mismo escrito de la víctima, todo comenzó porque no les quiso dar su nombre a las autoridades, además de que portaba una cerveza a pesar de no tener aún los 21 años de edad, tal y como lo establece la ley para el consumo de bebidas alcohólicas.



El Departamento de Policías de Wildwood recibió el material e inició una investigación sobre el hecho.



"Cualquiera que pudiera haber estado presente durante este altercado y tiene un vídeo de apoyo que podría ayudar con esta investigación se anima fuertemente a contactar al detective teniente Kenneth Gallagher a las 609-522-0222 de la oficina del fiscal del condado de Cape May, la unidad de estándares profesionales también asistirá en esta investigación", solicitaron las autoridades.

