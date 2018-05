Emotivo discurso de Donald Trump para los soldados que murieron en combate

Tegucigalpa, Honduras

El presidente de Estados Unidos Donald Trump expresó este lunes un mensaje en honor a los soldados que perdieron la vida en combate,durante la tradicional ceremonia en el Cementerio Nacional de Arlington.



"Como estadounidenses, nos unimos para recordar a nuestros grandes héroes en este Día de los Caídos", dijo Trump a un vídeo publicado a través de su cuenta oficial de Twitter.





Our fallen heroes have not only written our history they have shaped our destiny. They saved the lives of the men and women with whom they served. They cared for their families more than anything in the world, they loved their families. They inspired their communities... pic.twitter.com/Q9cOcQeEDc