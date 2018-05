Sergio Fajardo acepta derrota en elecciones de Colombia

'Como siempre lo he dicho nosotros respetamos el resultado de las elecciones y no tenemos ninguna excepción', dijo Sergio Fajardo.

Bogotá, Colombia

El candidato a la presidencia de Colombia y exalcalde de Medellín, Sergio Fajardo, acepta su derrota para avanzar a segunda vuelta en los comicios.



Sin embargo, Fajardo no dijo a quién apoyaría en la siguiente ronda, donde los 4,5 millones de votantes que lo apoyan serían decisivos.



Según los resultados oficiales, el conservador Iván Duque encabeza con 39% de los votos y se enfrentará con el antiguo guerrillero y alcalde de la capital Gustavo Petro, que sumó 25%. En tercer lugar quedó Fajardo con 24%.



Durante el discurso que ofreció afuera de un centro comercial en Bogotá, también dijo que demostró a Colombia el poder de las convicciones y la fuerza de la esperanza, y reconoció a sus simpatizantes por no haberse dejado seducir por falsas promesas y las campañas sucias de sus rivales.