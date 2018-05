Capturan en México a la esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación

Guadalajara, México

La esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerada por las autoridades mexicanas como la organización de narcotraficantes más poderosa del país, fue detenida en la ciudad de Guadalajara, informaron medios locales.



Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", fue detenida por agentes de la marina armada en una elegante zona residencial del área de Zapopan, en el oeste de la ciudad, en un operativo donde no fue necesario el uso de la fuerza, según el diario local Reforma.



La marina armada no respondió solicitudes de la AFP para confirmar la captura, aunque el ministro de Gobernación (Interior) ofrecerá este domingo a las 12h00 local (17h00 GMT) una rueda de prensa en la que se espera dé detalles sobre la detención.



Fuentes oficiales citadas por Reforma indican que González cumplía labores estratégicas dentro del cártel, como la administración de sus recursos económicos.



González ya habría sido trasladada en helicóptero a la Ciudad de México, de acuerdo con medios locales y fuentes de la fiscalía del estado de Jalisco.



Estas mismas fuentes dijeron a la AFP que todas las instituciones de seguridad, Protección Civil y servicios de urgencias médicas de Guadalajara fueron puestos en alerta ante posibles ataques del cártel contra la ciudadanía.



Soldados mexicanos se sumaron al operativo para reforzar la vigilancia en las salidas de la ciudad, la segunda más importante de México.



El lunes, Guadalajara fue sacudida por el intento de asesinato de Luis Nájera, secretario del Trabajo y exfiscal estatal, atacado por una veintena de hombre armados, presuntamente miembros del CJNG, en un céntrico restaurante de Guadalajara.



El funcionario solo resultó herido leve, pero otras siete personas quedaron lesionadas, mientras que un bebé de ocho meses murió a consecuencia de las quemaduras que sufrió cuando un autobús de pasajeros fue incendiado por presuntos criminales en un hecho posterior al atentado.



Uno de los atacantes también falleció.



El gobierno mexicano estima que el cártel que dirige "El Mencho" ha logrado amasar una fortuna de unos 50.000 millones de dólares y tiene fuerte presencia en nueve estados del país, además de conexiones con organizaciones criminales de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina.



En años recientes, miembros del CJNG no ha dudado en atacar objetivos militares y policiales, como cuando en 2015 derribaron con un lanzagranadas un helicóptero militar, dejando 20 soldados y una mujer policía muertos.

