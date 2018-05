Familiares piden justicia por guatemalteca asesinada por policía en Estados Unidos

Ciudad de Guatemala, Guatemala

La familia de una guatemalteca supuestamente asesinada por una patrulla fronteriza de Estados Unidos exigió justicia para la víctima y agilizar la repatriación de sus restos para sepultarla en su pueblo natal.



"Queremos que se haga justicia y que pague con prisión su asesino", dijo en rueda de prensa en la capital Dominga Vicente, tía de Claudia Gómez, la joven ultimada el pasado miércoles en la comunidad de Río Bravo, Texas.



La mujer, ataviada con su vestimenta indígena maya, recordó que la joven de 20 años se comunicó el día del incidente con su madre y le aseguró que se encontraba bien.



De acuerdo con Vicente, la joven partió a Estados Unidos a inicios de mayo en busca de mejorar su nivel de vida, pues desde hace dos años se graduó de nivel medio, pero no pudo ingresar a la universidad.



Tampoco pudo encontrar trabajo y su padre fue deportado en 2017 de Estados Unidos, contó Vicente.



La cancillería indicó en un comunicado que el pasado miércoles "se reportó un incidente entre agentes de la Patrulla Fronteriza y un grupo de migrantes (...), con el desafortunado saldo de una persona fallecida y tres más detenidas", todas guatemaltecas.



La nota indica que el caso está bajo reserva por el FBI y la cancillería inicialmente no ha tenido comunicación con los detenidos.



"Guatemala lamenta cualquier hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza de la patrulla fronteriza. Manifiesta su rechazo a cualquier agresión y solicita una investigación exhaustiva e imparcial que garantice el respeto a nuestros connacionales", puntualiza el comunicado.



El secretario del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala (Conamigua), Carlos Nares, dijo a su vez que están pendientes del informe forense para confirmar la identidad y proceder a realizar el proceso de repatriación.

