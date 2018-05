Policía fronteriza de EEUU mata a joven guatemalteca; familia clama justicia

Los Ángeles, Estados Unidos

Un agente de la patrulla fronteriza de Estados Unidos mató de un balazo a una indocumentada guatemalteca en un pueblo en la línea con México.



La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) comunicó este viernes a la AFP que el agente -con 15 años de experiencia- respondió a "un reporte de actividad criminal" alrededor de un desagüe en Rio Bravo, Texas.



"Descubrió a un grupo sospechoso de inmigrantes ilegales y les ordenó que se lanzaran al piso. Según el agente, el grupo ignoró su orden y en su lugar lo atacaron. El agente descargó una ronda [de disparos] de su arma de servicio, impactando a un miembro del grupo. El resto huyó".



Los bomberos dijeron que la mujer recibió un disparo en la cabeza. El hecho se registró el miércoles.



La CBP no informó la edad o la nacionalidad de la víctima, aunque sus supuestos familiares en Guatemala la identificaron como Claudia Gómez, de 20 años.



"Queremos que se haga justicia y que pague con prisión su asesino", indicó en una rueda de prensa en la capital Dominga Vicente, tía de la muchacha, que el día antes, según recordó, se comunicó con su madre y le aseguró que se encontraba bien.



De acuerdo con Vicente, ataviada con su vestimenta indígena maya, la joven partió a Estados Unidos a inicios de mayo en busca de mejorar su nivel de vida, pues desde hace dos años se graduó de nivel medio pero no pudo ingresar a la universidad.



Tampoco pudo encontrar trabajo y su padre fue deportado en 2017 de Estados Unidos.



Las autoridades guatemaltecas aún esperan el informe oficial con la identidad de la muchacha.



"Guatemala lamenta cualquier hecho de violencia y el exceso en el uso de la fuerza de la patrulla fronteriza. Manifiesta su rechazo a cualquier agresión y solicita una investigación exhaustiva e imparcial que garantice el respeto a nuestros connacionales", indicó la cancillería guatemalteca en un comunicado.

¡La mataste, mató a la muchacha!"

En un video publicado en Facebook, una testigo negó que el agente haya sido atacado.



"¿Por qué le tiró a la muchacha? ¡La mataste, mató a la muchacha! Ahí está, la muchacha está muerta", dice en la grabación Marta Martínez, que comenzó a grabar después de escuchar el disparo.



"Oigo que gritan de un lado, oigo que gritan del otro lado. Escucho a un oficial que dice: 'esto es lo que pasa. Ya viste. Mira lo que pasó'", dijo Martínez a Univisión.



"Me dio mucho coraje porque es una muchacha. Está joven. No oí que le gritaran 'Detente. Párate. No corras'. Simplemente se oyó el balazo".



CBP indicó que tres indocumentados de ese grupo, también guatemaltecos, fueron detenidos. El FBI investiga el hecho.



La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU. según si sigla en inglés) llamó a la CBP a que los oficiales lleven cámaras para lograr más transparencia en sus procedimientos.