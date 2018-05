Donald Trump dice que cumbre con Kim Jong Un todavía puede realizarse

Washington, Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump dijo el viernes que la cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un aún podría realizarse, mostrando optimismo sobre las esperadas conversaciones con Pyongyang menos de 24 horas después de haber cancelado la cita del 12 de junio en Singapur.



"Incluso podría ser el 12. Estamos hablando con ellos ahora", dijo Trump a periodistas en la Casa Blanca. "Ellos realmente quieren hacerla. Nosotros queremos hacerla".



"Veremos qué pasa".



Corea del Norte manifestó más temprano su disposición a hablar con Estados Unidos "en cualquier momento", una declaración que Trump celebró como "cálida y productiva".



"Es una muy buena noticia (...) Pronto veremos hacia dónde vamos, esperemos que hacia una larga y duradera prosperidad y paz. Solamente el tiempo (y el talento) lo dirán!", tuiteó más temprano.



En una carta a Kim, Trump había anunciado el jueves que anulaba la cumbre en Singapur ante la "abierta hostilidad" de Pyongyang, y advirtió a Corea del Norte de no cometer ningún "acto tonto o imprudente". Sin embargo, no descartó futuras conversaciones.



Pyongyang reaccionó mesuradamente a la cancelación, hecha pública el mismo día en que Corea del Norte declarara haber desmantelado "completamente" su único sitio conocido de ensayos nucleares.



La cumbre de Singapur habría sido la primera entre un presidente estadounidense en ejercicio y un miembro de la dinastía Kim, coronando un inédito período de acercamiento entre dos emblemáticos enemigos de la Guerra Fría. Pero se anunciaba complicada.



Washington exige una "desnuclearización completa, verificable e irreversible" de Corea del Norte. Pero Pyongyang declaró que no renunciaría jamás a su arsenal nuclear, mientras que no se sienta segura ante lo que considera una agresión estadounidense.